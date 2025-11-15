السبت 15 نوفمبر 2025
منها عزاء ودعم مادي لأسرته، هشام نصر يكشف خطة الزمالك لتكريم محمد صبري

محمد صبري، فيتو
محمد صبري، فيتو
أعرب هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن حزنه الشديد لرحيل محمد صبري، نجم الفريق السابق، الذي توفي صباح امس الجمعة، إثر حادث سير في منطقة التجمع الخامس، بعدما اصطدمت سيارته بمبنى تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة.

وقال نصر بتصريحات تليفزيونية: محمد صبري كان مثالًا للتواضع، وأحد أبرز اللاعبين الذين مروا على الزمالك، ولم تغره الأموال، وضحى كثيرًا من أجل النادي.

وأشار إلى أن الراحل كان متمسكًا بالبقاء داخل أسوار القلعة البيضاء حتى أيامه الأخيرة.

وأضاف: نعيش حالة من الحزن العميق لفقدانه، ونتمنى أن نرى لاعبين يحملون نفس إخلاصه وانتمائه.

وكشف نائب رئيس الزمالك أن العزاء سيُقام بالنادي، في المكان الأقرب إلى قلب صبري وبجوار الملعب الذي تألق فيه لسنوات طويلة.

واختتم: الزمالك سيتكفل بتقديم الدعم المادي لأسرة محمد صبري دون أي نقاش ولن نتخلى عنهم، فهم جزء من عائلة النادي، وسيتم تكريم اسم الراحل في أول مباراة للفريق الأول تخليدًا لمسيرته.

الزمالك هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك محمد صبري

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

الجريدة الرسمية