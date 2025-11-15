مصابون ونيران وصلت لعنان السماء، انفجارات هائلة تهز منطقة صناعية بالأرجنتين (فيديو)

18 حجم الخط

أصيب ما لا يقل عن 22 شخصًا، اليوم السبت، جراء انفجار قوي في مصنع للمواد الكيميائية الزراعية بضواحي العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس.



وتسببت قوة الانفجار في تحطم نوافذ المنازل في الأحياء المحيطة بالمنطقة الصناعية.

🇦🇷| AHORA: Una fuerte explosión alcanzó a una fábrica agroquímica del Polo Industrial Spegazzini.



Hay 15 heridos con quemaduras y cortes por vidrios, sin riesgo inmediato, aunque autoridades advierten que aún es temprano para determinar posible exposición química. Bomberos… pic.twitter.com/9sAzIQazJK November 15, 2025

وقال جاستون جرانادوس، رئيس بلدية إيزيزا، إن انفجارات قوية هزّت منطقة صناعية جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، صباح اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير.

وأفادت التقارير بأن المستشفى المحلي في مدينة إيزيزا، موقع الحادث، يستقبل عددا من المصابين بجروح ناجمة عن الزجاج المحطم وحروق.

وأضاف غرانادوس: "الانفجارات والحريق الذي اندلع في عدد من المصانع هائل".

وعلى الفور، انتقلت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق الهائل الذي التهم مساحة واسعة، فيما أدى ضغط الموجة التفجيرية إلى تحطّم نوافذ المنازل ضمن دائرة نصف قطرها أربعة كيلومترات..

وأظهرت لقطات جوية ارتفاع سُحب الدخان لأكثر من 20 مترًا في السماء، بينما كانت ألسنة اللهب والانفجارات المتتالية مرئية من مسافات بعيدة.

🚨🇦🇷 BREAKING: MASSIVE EXPLOSION ROCKS ARGENTINA FACTORY



A huge blast lit up the sky in Buenos Aires, after a fire broke out in an industrial zone.



15 fire crews rushed in, but the flames were tough to handle.



Windows shattered and entire neighborhoods shook.



People are still… pic.twitter.com/qUfIh8cwvu — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 15, 2025

وأصدرت السلطات تحذيرات للسكان تطالبهم بإغلاق نوافذ منازلهم تحسبًا لأي انبعاثات سامة محتملة.

يجدر الذكر أن مطار وزير بيستاريني الدولي القريب من موقع الانفجار لا يزال يعمل بشكل طبيعي.

🚨🇦🇷 Argentina Explosion



Footage circulating shows a massive explosion at the Ezeiza industrial park in Buenes Aires



Houses nearby reportedly had their windows blown out after the explosion.



The cause of the blast and the number of injured is not known at this stage pic.twitter.com/8pBL9LLYHI — Chyno News (@ChynoNews) November 15, 2025

ولم تكشف بعد الأسباب المباشرة التي أدت إلى وقوع الانفجار، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الظروف التي أدت إلى هذا الحادث.

