مصابون ونيران وصلت لعنان السماء، انفجارات هائلة تهز منطقة صناعية بالأرجنتين (فيديو)
أصيب ما لا يقل عن 22 شخصًا، اليوم السبت، جراء انفجار قوي في مصنع للمواد الكيميائية الزراعية بضواحي العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس.
وتسببت قوة الانفجار في تحطم نوافذ المنازل في الأحياء المحيطة بالمنطقة الصناعية.
وقال جاستون جرانادوس، رئيس بلدية إيزيزا، إن انفجارات قوية هزّت منطقة صناعية جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، صباح اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير.
وأفادت التقارير بأن المستشفى المحلي في مدينة إيزيزا، موقع الحادث، يستقبل عددا من المصابين بجروح ناجمة عن الزجاج المحطم وحروق.
وأضاف غرانادوس: "الانفجارات والحريق الذي اندلع في عدد من المصانع هائل".
وعلى الفور، انتقلت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق الهائل الذي التهم مساحة واسعة، فيما أدى ضغط الموجة التفجيرية إلى تحطّم نوافذ المنازل ضمن دائرة نصف قطرها أربعة كيلومترات..
وأظهرت لقطات جوية ارتفاع سُحب الدخان لأكثر من 20 مترًا في السماء، بينما كانت ألسنة اللهب والانفجارات المتتالية مرئية من مسافات بعيدة.
وأصدرت السلطات تحذيرات للسكان تطالبهم بإغلاق نوافذ منازلهم تحسبًا لأي انبعاثات سامة محتملة.
يجدر الذكر أن مطار وزير بيستاريني الدولي القريب من موقع الانفجار لا يزال يعمل بشكل طبيعي.
ولم تكشف بعد الأسباب المباشرة التي أدت إلى وقوع الانفجار، حيث لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الظروف التي أدت إلى هذا الحادث.
