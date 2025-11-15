مواعيد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، مواجهات مهمة في تصفيات كأس العالم بقارة أوروبا.

مواعيد تصفيات كأس العالم

كازاخستان ضد بلجيكا

الساعة: 5:00 م بتوقيت السعودية، 4:00 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



ليشتنشتاين ضد ويلز

الساعة:8:00 م بتوقيت السعودية، 7:00 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



جورجيا ضد إسبانيا

الساعة: 8:00 م بتوقيت السعودية، 7:00 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



تركيا ضد بلغاريا

الساعة: 8:00 م بتوقيت السعودية، 7:00 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2



قبرص ضد النمسا

الساعة: 8:00 م بتوقيت السعودية، 7:00 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4



البوسنة والهرسك ضد رومانيا

الساعة: 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4



سلوفينيا ضد كوسوفو

الساعة: 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5



سويسرا ضد السويد

الساعة: 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



الدنمارك ضد بيلاروسيا

الساعة: 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



اليونان ضد إسكتلندا

الساعة: 10:45 م بتوقيت السعودية، 9:45 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.