بكاء شيكابالا وانهيار طارق السيد على الهواء بعد الحديث عن محمد صبري (فيديو)

دخل محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك السابق، في نوبة بكاء، حزنًا على وفاة محمد صبري، الذي لقي مصرعه صباح أمس في حادث مروري مروع.



وقال شيكابالا باكيًا في تصريحات تلفزيونية: التيشرت اللي أنا لابسه ده، جمهور الزمالك كان بيحبه بسبب محمد صبري، ومع أول تدريب ليَّ مع الفريق الأول، اتصلت بأهلي قلت لهم "كنت بجري جنب محمد صبري".

فيما دخل طارق السيد لاعب الزمالك السابق، في نوبة بكاء رفض بعدها الحديث.

دموع شيكابالا في وداع محمد صبري.. وبكاء طارق السيد يمنعه من التعليق

فيما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالقلعة البيضاء.

الزمالك يعلن الحداد ويحدد موعد العزاء

كما قرر مجلس الإدارة إقامة عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم فريق كرة القدم السابق، يوم الأحد المقبل بمقر النادي.

وفي نفس الوقت قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الكابتن محمد صبري.

يأتي هذا القرار تقديرًا للمسيرة للنجم الراحل، وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وسيتم التنسيق مع إدارة قناة نادي الزمالك لصرف الراتب الشهري للراحل محمد صبري حتى نهاية عقده.

