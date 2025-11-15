السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بكاء شيكابالا وانهيار طارق السيد على الهواء بعد الحديث عن محمد صبري (فيديو)

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو
18 حجم الخط

دخل محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك السابق، في نوبة بكاء، حزنًا على وفاة محمد صبري، الذي لقي مصرعه صباح أمس في حادث مروري مروع.


وقال شيكابالا باكيًا في تصريحات تلفزيونية: التيشرت اللي أنا لابسه ده، جمهور الزمالك كان بيحبه بسبب محمد صبري، ومع أول تدريب ليَّ مع الفريق الأول، اتصلت بأهلي قلت لهم "كنت بجري جنب محمد صبري".

فيما دخل طارق السيد لاعب الزمالك السابق، في نوبة بكاء رفض بعدها الحديث.

 

 

فيما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الراحل محمد صبري نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالقلعة البيضاء.

 

الزمالك يعلن الحداد ويحدد موعد العزاء

 كما قرر مجلس الإدارة إقامة عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم فريق كرة القدم السابق، يوم الأحد المقبل بمقر النادي.

وفي نفس الوقت قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الكابتن محمد صبري.

 يأتي هذا القرار تقديرًا للمسيرة للنجم الراحل، وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وسيتم التنسيق مع إدارة قناة نادي الزمالك لصرف الراتب الشهري للراحل محمد صبري حتى نهاية عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صبري نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب نادي الزمالك فريق كرة القدم حسين لبيب

مواد متعلقة

هولندا تتعادل مع بولندا وتؤجل حلم الصعود إلى المونديال (فيديو)

منتخب ألمانيا يتعادل سلبيًا أمام لوكسمبورج بالشوط الأول في تصفيات المونديال 2026

إبراهيم حسن: إلغاء الوقت الإضافي ببطولة العين حال التعادل واللجوء لضربات الترجيح مباشرة

مونديال الناشئين، منتخب مصر يتأخر بهدفين أمام سويسرا في الشوط الأول (فيديو)

منتخب سويسرا يتقدم على مصر بهدف بعد مرور 30 دقيقة بكأس العالم للناشئين (فيديو وصور)

جماهير مصر تملأ ملعب "أسباير زون 5" لمؤازرة الفراعنة أمام سويسرا بمونديال الناشئين (فيديو)

استعدادا لكأس العرب، محمد شريف يقود هجوم الفراعنة أمام الجزائر

شاهد عمليات الإحماء لمنتخب الناشئين أمام سويسرا بكأس العالم تحت 17 عاما

الأكثر قراءة

منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا

سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وأماكن سقوط الأمطار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي شرق البلاد وهذه المحافظات الأكثر تأثرا

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

تصل إلى 55 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ضربه شاب بالقلم، وفاة مسن بعد مشاجرة أمام ابنته بالهرم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لحظة الحسم في "دولة التلاوة، إعلان نتائج المتسابقين ورحيل اثنين من المشتركين (فيديو)

الطفل عمر علي عوض يبهر لجنة "دولة التلاوة" وتعليق خاص من وزيرالأوقاف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية