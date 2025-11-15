أحمد مراد يكشف تفاصيل الجزء الثالث من "الفيل الأزرق" ويعلن موعد بدء التصوير

18 حجم الخط

أعلن الروائي والسيناريست أحمد مراد، مؤلف الرواية والفيلم السينمائي الشهير "الفيل الأزرق"، عودة السلسلة السينمائية بجزء ثالث، ستنطلق عمليات تصويره في ديسمبر المقبل.

وأكد مراد خلال ندوة نقاشية ضمن فعاليات النسخة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، أن الجزء الجديد سيسعى لمواصلة تحقيق النجاحات الكبيرة التي حققها الجزآن الأول والثاني، اللذان صدرا في عامي 2014 و2019.

وتحدث مراد عن تحديات صناعة أفلام الفانتازيا، مشيرًا إلى أن تحويل هذه النوعية من الأعمال الروائية إلى السينما يعد أمرًا معقدًا ومكلفًا للغاية، وأوضح أن الروايات تمنح الأفلام زخمًا كبيرًا وشعبية، مما يسهل إنتاج أكثر من جزء للعمل الواحد.

تحضيرات "الفيل الأزرق" تنطلق من الرياض

تأتي هذه الخطوة بعد زيارة أجراها المخرج مروان حامد لإستوديوهات الحصن Big Time في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الاستعدادات الأولية لتصوير "الفيل الأزرق 3".

يُذكر أن فيلم "الفيل الأزرق" هو اقتباس سينمائي من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد مراد، في ثنائية فنية جمعته بالمخرج مروان حامد، وحققا معًا نجاحات كبيرة في عدة تعاونات سينمائية، من أبرزها "تراب الماس"، و"الأصليين"، و"كيرة والجن".



قصة "الفيل الأزرق"

ارتكز الجزء الأول على قصة الطبيب النفسي يحيى الذي يعود إلى عمله بعد غياب خمس سنوات، ليجد نفسه أمام مهمة كتابة تقرير عن مريض يتبين لاحقًا أنه صديقه القديم شريف الكردي.

ومع تصاعد الأحداث، يغوص المشاهد في عالم من الغموض والتشويق يكشف أسرارًا مدفونة وأبعادًا نفسية عميقة، وهو ما شكل أساس نجاح العمل واستمرار السلسلة.

وينتمي الفيلم إلى نوعية "السايكو دراما" والفانتازيا، حيث يعرض قضية الطب النفسي والعلاج الروحاني في إطار درامي غريب، يمزج الرعب، والدراما، والخيال العلمي معًا، ويُعد أحد الأفلام السينمائية المُثيرة للغموض في السنوات الأخيرة، ما يجعله محط أنظار وترقب شرائح كثيرة من الجمهور المصري والعربي.

وقد حقق الجزء الأول من الفيلم، الذي صدر في عام 2014، إيرادات تجاوزت 32 مليون جنيه، بينما حقق الجزء الثاني في 2019 إيرادات ضخمة بلغت أكثر من 103 ملايين جنيه.

أبطال "الفيل الأزرق"

وشارك في بطولة فيلم "الفيل الأزرق" عدد من النجوم البارزين، أبرزهم كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، بطلا القصة الرئيسان، إلى جانب حلول عدد من نجوم التمثيل بين الجزأين الأول والثاني، من بينهم، هند صبري، نيللي كريم، تارا عماد، إياد نصار.

