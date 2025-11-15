السبت 15 نوفمبر 2025
القاهرة في قلب الحدث، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم،
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت بعد أن شهدت معظم المحافظات أمطار رعدية مصحوبة ببرق ورعد.

وقالت الأرصاد، إن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأشارت أيضًا إلى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى تمتد بنسبة 20% إلى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 16

