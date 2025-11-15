السبت 15 نوفمبر 2025
أخبار مصر

اليوم، صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025

تكافل وكرامة
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم السبت الموافق 15 نوفمبر، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

 

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

 

صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

 

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

 

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًّا عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر أبريل الماضي.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبًا مهمًّا من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

الجريدة الرسمية