نظام غذائي لتثبيت مستوى الحديد بالدم وتعزيز امتصاصه

الحفاظ على نسبة الحديد بالدم من الأمور المهمة للوقاية من أنيميا فقر الدم مايحافظ على قوة الجسم وقوة جهاز المناعة.

وذلك يتحقق من خلال التغذية السليمة التى تمد الجسم بنسبة كافية من البروتين الحيوانى خاصة اللحوم الحمراء والكبدة بجانب مصادر فيتامين سي والخضروات والفاكهة.

ويقدم الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، نظام غذائي لتثبيت مستوى الحديد في الدم وتحسين امتصاصه مع دعم الفيتامينات المساعدة مثل فيتامين C وB12 وحمض الفوليك.

اليوم الأول

وجبة الإفطار، كوب عصير برتقال طبيعي، وبيضة مسلوقة مع شريحة توست أسمر، وملعقة عسل أسود

وجبة الغداء، 5 ملاعق رز و150 جرام كبدة مشوية، وسلطة خضراء غنية بالجرجير والسبانخ، مع كوب عصير جوافة.

وجبة العشاء، زبادي وموزة وملعقة سمسم

اليوم الثاني

وجبة الإفطار، فول بالليمون ورغيف بلدي صغير، وكوب شاي أخضر بعد الأكل بساعة.

وجبة الغداء، سمك مشوي 200 جرام، وبطاطس مسلوقة وسلطة خضراء.

وجبة العشاء، جبن قريش وشريحة توست وثمرة تفاح.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار، كوب عصير برتقال وبيضة أومليت، و3 تمرات.

وجبة الغداء، لحمة مسلوقة أو مشوية 150 جرام، وأرز وخضار سوتيه.

العشاء، كوب لبن وملعقة عسل أسود وشوفان.

علاج أنيميا فقر الدم

اليوم الرابع

وجبة الإفطار، كوب حليب وشريحة توست وزبدة فول سوداني.

وجبة الغداء، ملوخية وصدر دجاج مشوي ورز، وعصير برتقال.

وجبة العشاء، بطاطا مشوية وكوب زبادي.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار، فول وبيضة مسلوقة وبرتقالة.

وجبة الغداء، كبدة أو ستيك مشوي، وسلطة جرجير وبنجر، وأرز أو عيش بلدي.

وجبة العشاء، جبن قريش وثمرة فاكهة موسمية.

اليوم السادس

وجبة الإفطار، كوب عصير جوافة أو رمان، وتوست أسمر وجبن قريش.

وجبة الغداء، عدس أصفر بالشوربة وسلطة خضراء، وكوب عصير برتقال.

وجبة العشاء، لبن بالعسل ومكسرات حفنة صغيرة.

اليوم السابع

وجبة الإفطار، كوب لبن دافئ وعسل أسود وبيضة، وثمرة فاكهة.

وجبة الغداء، سمك أو كبدة أو لحمة اختيارى، وخضار سوتيه وأرز صغير.

وجبة العشاء، زبادي بالعسل و2 تمرة.

نصائح إضافية:

شرب فيتامين C طبيعي (برتقال، أو جوافة، أو رمان). تجنب الشاي والقهوة بعد الأكل مباشرة. تناول مكمل حديد وحمض فوليك وفيتامين B12. الحفاظ على شرب مياه كافية 2 ليتر يوميا. تناول وجبة خفيفة بين الوجبات مثل حفنة مكسرات، أو تمر، أو فاكهة مجففة.

