9 أطعمة تمنع امتصاص الحديد بالجسم، احذريها

الحديد من العناصر المهمة التى يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا لتجنب أنيميا فقر الدم التى تؤثر على القلب بشكل سلبي وباقى أجهزة الجسم.

ويتم الحصول عليه من اللحوم الحمراء والبقوليات وبعض الخضروات والمكملات الغذائية ولكن هناك بعض الأكلات التى تمنع امتصاصه.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الحديد عنصر مهم إذا نقص بالجسم تحدث العديد من الأعراض أبرزها تكسير الجسم وشحوب الوجه وتساقط الشعر والنعاس المستمر وثبات الوزن وعدم وجود طاقة بالجسم، لذا يجب الحفاظ على نسبته بالجسم حفاظا على الصحة.

أكلات تمنع امتصاص الحديد بالجسم

وأضاف البدوي، أن هناك أكلات ممنوع تناولها مع مصادر الحديد أو مكملات الحديد لأنه تعيق امتصاصه بالجسم، ومن هذه الأكلات:-

اللبن الحليب

الجبن

البقوليات

المكسرات

البنجر

السبانخ

القهوة

الشاى

الشيكولاتة

أعراض أنيميا فقر الدم

وهناك أعراض تؤكد الإصابة بأنيميا فقر الدم، منها:-

برودة وتنميل الأطراف.

تعب وإرهاق عام فى الجسم

آلام في الصدر

دوخة ودوار دائم

صعوبة في التنفس

عدم انتظام ضربات القلب

صداع شديد

شحوب في لون الجلد وتحوله للون الأصفر

الضعف العام وعدم القدرة علي أداء المهام اليومية

جفاف الفم وظهور التقرحات في جانبي الفم أو اللسان

أكلات مهمة تساعد في علاج أنيميا فقر الدم

وعند الشعور بهذه الأعراض، يجب فحص نسبة الهيموجلوبين في الدم وإجراء اختبارات تحديد حجم وشكل خلايا الدم الحمراء، وبعد التأكد من وجود انيميا فقر الدم، يجب الاهتمام بالتغذية السليمة كما يجب الاهتمام بتناول مصادر فيتامين سي، مثل الفاكهة الحمضية والفلفل والبروكلي والطماطم والفراولة لأن فيتامين يساعد على امتصاص الحديد في الجسم.

أكلات تمنع امتصاص الحديد بالجسم

نظام غذائي صحي يساعد في علاج أنيميا فقر الدم

وهناك نظاما غذائيا صحيا يساعد في علاج أنيميا فقر الدم، وهو كالآتي:-

تناول وجبة افكار تحتوى على الحبوب والبقول مثل الفول أو الفاصوليا الحمراء والبيضاء أو الحمص مع البيض وطبق السلطة.

تناول الفاكهة المجففة كسناكس بين الوجبات.

تناول وجبة غداء غنية بالخضروات الداكنة مثل السبانخ والكرنب الأحمر والباذنجان مع قطع بروتين سواء من اللحوم الحمراء أو المخار أو السمك مع العلم أن قطعة اللحوم الحمراء أو المخار تحتوى على نسبة من الحديد أعلى من الموجودة في الكبدة.

تناول الفاكهة الطازجة والمجففة أيضا بين الوجبات كسناكس.

ثم تناول وجبة العشاء مثل وجبة الإفطار أو الغداء حيث يجب تناول الحبوب مع البيض وخبز قليل الردة، لأن الردة تمنع امتصاص الحديد بالجسم، ويمكن أن يكون العشاء عبارة عن قطعة لحم وخضروات مثل الغداء.

يجب عدم تناول الكالسيوم ومصادره مع الطعام أو عقب الطعام بساعتين على الأقل.

يجب عدم تناول القهوة والشاي إلا بعد مرور ساعتين على الأقل على تناول الطعام للسماح للجسم بامتصاص الحديد الموجود في الطعام.

يفضل الإكثار من مصادر فيتامين سي لأنه يساعد الجسم امتصاص الحديد بالجسم ويمكن أن يكون ذلك من خلال إضافة عصير نصف ليمونة للطعام.

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