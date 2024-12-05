الخميس 05 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

عصير طبيعي قدميه لصغارك لتقوية المناعة وعلاج أنيميا فقر الدم

تقوية المناعة
تقوية المناعة

تقوية المناعة من الأمور الضرورية التى يجب أن تهتم بها الأمهات كثيرا خاصة فى فصل الشتاء لأنها تحمى الصغار من ضعف المناعة التى تسبب نزلات البرد والانفلونزا.

وتقوية المناعة تكون من خلال التغذية السليمة وشرب العصائر الطبيعية وتناول الفاكهة والخضروات الطازجة، وهو ما تحرص عليه الأمهات.

عصير طبيعي لتقوية مناعة الصغار 

ويقدم الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، عصير طبيعي لتقوية مناعة الصغار فى الشتاء وحمايتهم من أنيميا فقر الدم.

المكونات:-

ثمرة بنجر

ثمرة جزر

ثمرة برتقال

الطريقة:-

  • نسلق البنجر بالقشر، وايضا نسلق الجزر بالقشر.
  • ثم ننشلهم من الماء ونقوم بتقشيرهم
  • نقطع الجزر والبنجر ونضعهم معا فى الخلاط الكهربائي ونضيف لهم البرتقال.
  • ثم نضيف القليل من الماء ويمكن التحلية بالعسل حسب الرغبة.
  • نشرب جيدا حتى نحصل على عصير متجانس.
  • يقدم العصير بعدها حيث يجب إعطاء الطفل كوب من العصير يوميا ويفضل أن يكون بين الوجبات، وذلك كل يوم طوال فصل الشتاء لتقوية مناعتهم وعلاج انيميا فقر الدم وحمايتهم من الإصابة منها
تقوية المناعة 
تقوية المناعة 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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تقوية المناعة فصل الشتاء عصير طبيعي لتقوية مناعة الصغار علاج أنيميا فقر الدم الامراض المعدية الدكتور أحمد البدوي صحة الصحة

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