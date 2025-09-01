أعراض نقص الحديد بالدم وأسبابه ومخاطره

أعراض نقص الحديد بالدم، الحديد من العناصر الغذائية المهمة التى يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا لأنه يساعد فى تكوين خلايا الدم الحمراء ويحمى من أنيميا فقر الدم.

وأعراض نقص الحديد بالدم، عديدة أبرزها التعب وشحوب الوجه وعدم القدرة على القيام بالمهام اليومية، ويجب الاهتمام بالعلاج لتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن نقص الحديد في الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعا على مستوى العالم، وهو السبب الأساسي لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد أى الأنيميا ط، ويلعب الحديد دورا محوريا في تكوين الهيموجلوبين، المسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم، وبالتالي فإن انخفاض مستوياته يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة.

أعراض نقص الحديد في الدم

وأضافت مرام، تختلف الأعراض من شخص لآخر حسب شدة النقص، ومن أبرزها:

الإرهاق والتعب المستمر حتى بعد أخذ قسط كافى من الراحة.

شحوب الوجه والبشرة نتيجة قلة وصول الأكسجين إلى الأنسجة.

ضيق في التنفس عند بذل مجهود بسيط.

الدوخة أو الدوار والشعور بعدم الاتزان.

خفقان القلب وعدم انتظام ضرباته.

برودة اليدين والقدمين.

هشاشة الأظافر وتساقط الشعر.

ضعف التركيز وضعف الذاكرة.

في الحالات الشديدة قد يظهر اشتهاء مواد غريبة مثل الطين أو الثلج (حالة تسمى "pica").

أسباب نقص الحديد في الدم

وتابعت، أن من أسباب نقص الحديد بالدم:-

سوء التغذية، تناول أطعمة فقيرة بالحديد أو الاعتماد على غذاء غير متوازن.

فقدان الدم، مثل النزيف الغزير أثناء الدورة الشهرية عند النساء، أو النزيف الداخلي بالجهاز الهضمي “قرحة، أو بواسير، أو أورام”.

زيادة احتياجات الجسم، مثل فترة الحمل والرضاعة أو فترة النمو عند الأطفال والمراهقين.

ضعف امتصاص الحديد، نتيجة أمراض الجهاز الهضمي مثل داء السيلياك أو التهابات الأمعاء.

التبرع المتكرر بالدم دون تعويض كاف بالحديد.

أعراض نقص الحديد بالدم، فيتو

مخاطر نقص الحديد

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أن إهمال علاج نقص الحديد قد يؤدي إلى:

فقر الدم المزمن وما يترتب عليه من ضعف المناعة وكثرة العدوى.

تأخر النمو العقلي والجسدي عند الأطفال.

مضاعفات قلبية مثل تضخم القلب أو قصور القلب.

ضعف الأداء الذهني والبدني مما يؤثر على الحياة اليومية والعمل.

عند الحوامل، قد يسبب مضاعفات خطيرة مثل الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الجنين.

علاج نقص الحديد بالدم

وأضافت الدكتورة مرام، يعتمد العلاج على حسب شدة النقص وسببه، ومن أبرز طرق علاج نقص الحديد بالدم:-

المكملات الدوائية، تناول أقراص أو شراب الحديد تحت إشراف الطبيب.

الحقن الوريدية بالحديد، للحالات الشديدة أو عند عدم القدرة على امتصاص الحديد بالفم.

علاج السبب الأساسي، مثل وقف النزيف أو علاج أمراض الأمعاء.

النظام الغذائي، حيث إدخال أطعمة غنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والكبدة، والأسماك والدجاج، والبقوليات (عدس، فول، حمص)، والخضروات الورقية الداكنة (سبانخ، جرجير)، والمكسرات والبذور، والحبوب الكاملة، والفواكه الغنية بفيتامين C (برتقال، ليمون، فراولة) لزيادة امتصاص الحديد.

نصائح مهمة تحمى من الإصابة بنقص الحديد بالدم

وتابعت، أنه للوقاية من نقص الحديد بالدم، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مصادر طبيعية للحديد.

تناول فيتامين C مع الوجبات لتحسين امتصاص الحديد.

تجنب الإفراط في شرب الشاي والقهوة مباشرة بعد الأكل لأنها تقلل امتصاص الحديد.

إجراء فحوصات دورية للدم خاصة للنساء الحوامل والأطفال.

تعويض الدم المفقود في حالات النزيف أو بعد العمليات الجراحية.

