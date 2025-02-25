الصحة تحذر مرضى أنيميا البحر المتوسط من تناول هذه الأطعمة

حذرت الدكتورة منى حمدي، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة مرضى أنيميا البحر المتوسط من تناول الأطعمة المحتوية على حديد لأن هؤلاء المرضى يحتوي جسمهم على كميات كبيرة من الحديد نتيجة نقل الدم المستمر.

وأشارت أستاذ طب الأطفال إلى أن مرضى أنيميا البحر المتوسط عكس مرضى أنيميا فقر الدم الذين يتم تشجيعهم على تناول أطعمة تحتوي على الحديد بسبب الإصابة بفقر الدم لذا تأتي أهمية التشخيص المبكر للتفرقة بينهم.

من جانبها قالت الدكتورة أمال البشلاوي أستاذ أمراض الدم ورئيس الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط إن مرض أنيميا البحر المتوسط أو الثلاسيميا وراثي ويجب أن يكون الأم والأب يحملون المرض ويولد الطفل مصاب بأنيميا البحر المتوسط ويعاني من نقص حاد في الهيموجلوبين بالدم ويحتاج الطفل في الحالات الشديدة إلى نقل الدم.

وأوضحت أن مرض أنيميا البحر المتوسط منتشر ويولد أكثر من ١٠٠٠ طفل سنويًّا مصاب بأنيميا البحر المتوسط.



وأكدت ضرورة إجراء فحوصات ما قبل الزواج للتأكد من أن الأم والأب غير حاملين المرض.



جدير بالذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات متعددة لأمراض الدم من خلال التوسع في عدد لجان أمراض الدم والتي وصلت إلى 18 لجنة، بالإضافة إلى المراكز العلاجية الخاصة بمرضى الدم، في مختلف المحافظات، والتي تضم عيادات تخصصية في جميع المحافظات، ويشرف عليها استشاريين وأساتذة.

وأنشأت الهيئة العامة للتأمين الصحي، أول مركز لعلاج ورعاية مرضى الثلاسيميا بمستشفى أطفال مصر عام 1993، ويضم المركز فريقًا طبيًّا متكاملًا، يطبق أحدث البروتوكولات التشخيصية والوقائية والعلاجية، بما يعود بالفائدة على مرضى أنيميا البحر المتوسط، بالإضافة إلى توقيع بروتكولات تعاون مع جميع المراكز المتخصصة في علاج أنيميا البحر المتوسط بمختلف المستشفيات الجامعية، وبنوك الدم، على مستوى محافظات الجمهورية.

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