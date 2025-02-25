الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة تحذر مرضى أنيميا البحر المتوسط من تناول هذه الأطعمة

أنيميا البحر المتوسط،
أنيميا البحر المتوسط، فيتو

حذرت الدكتورة منى حمدي، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة مرضى أنيميا البحر المتوسط من تناول الأطعمة المحتوية على حديد لأن هؤلاء المرضى يحتوي جسمهم على كميات كبيرة من الحديد نتيجة نقل الدم المستمر.

 

وأشارت أستاذ طب الأطفال إلى أن مرضى أنيميا البحر المتوسط عكس مرضى أنيميا فقر الدم الذين يتم تشجيعهم على تناول أطعمة تحتوي على الحديد بسبب الإصابة بفقر الدم لذا تأتي أهمية التشخيص المبكر للتفرقة بينهم.

من جانبها قالت الدكتورة أمال البشلاوي أستاذ أمراض الدم ورئيس الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط إن مرض أنيميا البحر المتوسط أو الثلاسيميا وراثي ويجب أن يكون الأم والأب يحملون المرض ويولد الطفل مصاب بأنيميا البحر المتوسط ويعاني من نقص حاد في الهيموجلوبين بالدم ويحتاج الطفل في الحالات الشديدة إلى نقل الدم.

وأوضحت أن مرض أنيميا البحر المتوسط منتشر ويولد أكثر من ١٠٠٠ طفل سنويًّا مصاب بأنيميا البحر المتوسط.


وأكدت ضرورة إجراء فحوصات ما قبل الزواج للتأكد من أن الأم والأب غير حاملين المرض.


جدير بالذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات متعددة لأمراض الدم من خلال التوسع في عدد لجان أمراض الدم والتي وصلت إلى 18 لجنة، بالإضافة إلى المراكز العلاجية الخاصة بمرضى الدم، في مختلف المحافظات، والتي تضم عيادات تخصصية في جميع المحافظات، ويشرف عليها استشاريين وأساتذة.

الصحة: الأشعة التداخلية لها فوائد في علاج أورام الرئة وجلطات المخ

وزير الصحة: توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية بقيمة 1.2 مليار جنيها

وأنشأت الهيئة العامة للتأمين الصحي،  أول مركز لعلاج ورعاية مرضى الثلاسيميا بمستشفى أطفال مصر عام 1993، ويضم المركز فريقًا طبيًّا متكاملًا، يطبق أحدث البروتوكولات التشخيصية والوقائية والعلاجية، بما يعود بالفائدة على مرضى أنيميا البحر المتوسط، بالإضافة إلى توقيع بروتكولات تعاون مع جميع المراكز المتخصصة في علاج أنيميا البحر المتوسط بمختلف المستشفيات الجامعية، وبنوك الدم، على مستوى محافظات الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر المتوسط الإصابة بفقر الدم اطعمة تحتوي على الحديد أستاذ طب الأطفال الدكتورة منى حمدى انيميا البحر المتوسط طب جامعة القاهرة كلية الطب جامعة القاهرة كليه الطب جامعة القاهرة انيميا فقر الدم

مواد متعلقة

الصحة: الأشعة التداخلية لها فوائد في علاج أورام الرئة وجلطات المخ

الصحة: إجراء 2 مليون و606 آلاف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

السوشيال ميديا تنتفض ضد طبيبة مستشفى أشمون بعد إشادة وزير الصحة بها، ما القصة؟

نائب وزير الصحة يوجه إنذارا لـ 4 مستشفيات ببني سويف ويتوعد المقصرين
ads

الأكثر قراءة

صورت الفيديو أثناء الجريمة، القبض على شاب تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة

رابطة الأندية تحذف الفيديو الساخر من الأهلي وتحول المسؤول للتحقيق الفوري

وزير الري: سد النهضة معرض للانهيار ووضعنا سيناريوهات قبل وصول المياه إلى بحيرة ناصر

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

ورقة ضغط ضد مصر، وزير الري يكشف مفاجأة بشأن سد النهضة

فجرها عصام حجي وشراقي يرد، قصة دراسة أمريكية تحذر من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

وسيم يوسف: أتكفل بعلاج اللاعب شيكا وإيداع ربع مليون جنيه في حسابه غدا

بعد تألقه أمام الأهلي، وكيل بنتايج يكشف عن تطور جديد في تفعيل الزمالك عقد شراء اللاعب

منوعات

المزيد

إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

مساعد سابق يكشف تفاصيل جديدة عن خلاف الأميرين ويليام وهاري

مرض مجهول يضرب بلدة بسانكوسو غربي الكونغو الديمقراطية

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل علي ذنب لو خالفت طلب زوجي بالذهاب لأمه؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية