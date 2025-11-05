18 حجم الخط

أنيميا فقر الدم من الأمراض التى أصبحت منتشرة فى وقتنا الحالى خاصة بين الأطفال والنساء لأسباب عديدة، ويتسبب إهمال العلاج بحدوث مضاعفات خطيرة.

وعادة يرجع سبب الإصابة بأنيميا فقر الدم إلى سوء التغذية وإهمال تناول الخضروات الفاكهة الطازجة واللحوم والاعتماد على الوجبات الجاهزة.

نظام غذائي لعلاج أنيميا فقر الدم في 7 أيام

ويقدم الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، نظام غذائي لعلاج أنيميا فقر الدم فى 7 أيام.

اليوم الأول

الإفطار، فول + بيضة مسلوقة + عصير برتقال طبيعي

الغداء، كبدة بالبصل + رز أبيض + سلطة خضراء بالليمون

العشاء:ط، زبادي + ٣ تمرات + ملعقة عسل أسود

اليوم الثانى

الإفطار، شوفان بالحليب + موزة + معلقة عسل

الغداء، سبانخ مطبوخة + صدر دجاج مشوي + خبز أسمر

العشاء، عصير تفاح مع (بنجر) + مكسرات

اليوم الثالث

الإفطار، طحينة + عسل أسود + خبز بلدي

الغداء، سمك مشوي + بطاطس مسلوقة + سلطة

العشاء، بيضة مسلوقة + كوب لبن + ثمرة برتقال

أنيميا فقر الدم

اليوم الرابع

الإفطار، فول + جبنة قريش + خيار وطماطم

الغداء، عدس بالشعرية + طبق سلطة خضراء + ليمون

العشاء، تمر + زبادي + معلقة عسل

اليوم الخامس

الإفطار، بيض أومليت + شريحة جبن + عصير جوافة

الغداء، كبدة أو لحمة مسلوقة +عيش + خضار سوتيه

العشاء: كوب لبن + مكسرات + موزة

اليوم السادس

الإفطار، عسل أسود مع طحينة + رغيف بلدي

الغداء، ملوخية + فراخ + طبق سلطة

العشاء، عصير البنجر والجزر + ٣ تمرات

اليوم السابع

الإفطار، فول + بيضة + عصير برتقال

الغداء، عدس أو فاصوليا بيضاء + رز + سلطة

العشاء، زبادي + عسل + مكسرات

