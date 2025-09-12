أكلات تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم، تعرف عليها

أنيميا فقر الدم من أنواع الأنيميا الأكثر شيوعا بين الصغار والكبار لأسباب عديدة معظمها ناتجة عن سوء التغذية والعادات الخاطئة.

وعلاج أنيميا فقر الدم أمر ضرورى للحفاظ على الصحة لأن مخاطر الأنيميا عديدة، ويتم العلاج من خلال التغذية السليمة والمكملات الغذائية التى يصفها الطبيب.

تقول الدكتورة مرام عيسى، أخصائية التغذية العلاجية: إن أنيميا فقر الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، وتحدث غالبا بسبب نقص الحديد أو الفيتامينات المسؤولة عن تكوين خلايا الدم الحمراء، والتغذية السليمة عنصر أساسي في العلاج والوقاية، إذ تساعد بعض الأطعمة على زيادة مستوى الهيموجلوبين وتعويض الجسم بالعناصر الضرورية لتكوين الدم.

أكلات تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم

وأضافت مرام، أن هناك بعض الأكلات التى تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم، منها:

الأطعمة الغنية بالحديد

الحديد عنصر أساسي لإنتاج الهيموجلوبين الذي ينقل الأكسجين داخل الجسم، ومن أهم مصادره:

الكبدة واللحوم الحمراء، من أغنى المصادر بالحديد سهل الامتصاص.

الدواجن والأسماك، خاصة السلمون والسردين.

البقوليات، مثل العدس والفول والحمص، ويفضل تناولها مع عصير ليمون لزيادة امتصاص الحديد.

الخضروات الورقية الداكنة، كالسبانخ، الجرجير، السلق والبقدونس.

المكسرات والبذور، كالكاجو، واللوز، وبذور القرع ودوار الشمس.

الأطعمة الغنية بفيتامين C

فيتامين C يساعد على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، لذا ينصح بتناوله مع الوجبات، ومن مصادر فيتامين سي:-

البرتقال، والليمون، والجوافة، والكيوي.

الفلفل الملون، والطماطم، والبروكلي.

الأطعمة الغنية بحمض الفوليك

حمض الفوليك يساعد على إنتاج خلايا دم حمراء سليمة، ومن أهم مصادره:

الخضروات الورقية مثل السبانخ والملوخية.

الأفوكادو والهليون.

البقوليات كالفاصوليا البيضاء والعدس.

الحبوب الكاملة المدعمة بالفوليك أسيد.

الأطعمة الغنية بفيتامين B12

فيتامين B12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، ومن مصادره:

الكبدة ولحوم الأبقار.

الأسماك مثل السلمون والتونة.

البيض ومنتجات الألبان مثل الحليب، والزبادي، والجبن.

الأطعمة الغنية بالنحاس والزنك

النحاس والزنك يعززان امتصاص الحديد ويشاركان في تكوين الدم، ومن مصادرهم:-

المحار والجمبري.

الكاجو واللوز.

الحبوب الكاملة والبقوليات.

الأطعمة المدعمة بالحديد والفيتامينات

بعض أنواع الحبوب الجاهزة للإفطار والخبز المدعم بالحديد والفوليك أسيد، مثل:-

بودرة الكاكاو الداكنة باعتدال.

نصائح مهمة لزيادة امتصاص الحديد

وتابعت: أن هناك بعض النصائح التى تزيد من امتصاص الجسم لعنصر الحديد، منها:-

تناول الأطعمة الغنية بالحديد مع فيتامين C.

الابتعاد عن الشاي والقهوة مباشرة بعد الوجبات لأنها تقلل امتصاص الحديد.

طهي الخضروات بالبخار أو السلق الخفيف للحفاظ على العناصر الغذائية.

وجبات يومية مناسبة لمريض الأنيميا

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول بعض الوجبات التى تعد مثالية لمرضى أنيميا فقر الدم، مثل:-

الإفطار، بيض مسلوق، وشريحة خبز أسمر مدعم بالحديد، وكوب عصير برتقال طبيعي.

الغداء، طبق عدس أصفر مع أرز بني وسلطة سبانخ بالليمون، وقطعة دجاج مشوي.

العشاء، شريحة سلمون مشوي مع بطاطا مهروسة وخضار سوتيه.

سناك، حفنة من المكسرات أو تمر محشو باللوز.

