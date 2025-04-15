أنيميا فقر الدم من الأمراض المنتشرة في العصر الحالى بين العديد من الأشخاص خاصة الأطفال، نتيجة إهمال تناول الخضراوات والفاكهة والاعتماد على الوجبات الجاهزة.

وأنيميا فقر الدم، مرض يجب علاجه سريعا لأنه يؤثر على تركيز الأطفال ونموهم بشكل صحى وعلى أدائهم الدراسي والرياضى، لذا تحرص الأمهات على الاهتمام بالعلاج.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن أنيميا فقر الدم تحدث غالبا نتيجة نقص الحديد أو الفيتامينات اللازمة لإنتاج خلايا الدم الحمراء، وبجانب العلاج الطبي، يمكن للوصفات الطبيعية أن تلعب دورا داعما في تحسين مستويات الحديد والهيموجلوبين في الجسم.

علاج انيميا فقر الدم

5 وصفات طبيعية تساعد في علاج أنيميا فقر الدم

وأضافت أن هناك 5 وصفات طبيعية تساعد في علاج أنيميا فقر الدم، منها:

1- عصير البنجر والجزر

المكونات:

نصف ثمرة بنجر متوسطة الحجم

جزرتان

نصف ليمونة

الطريقة:

يُعصر البنجر والجزر معًا، ثم يُضاف عصير الليمون.

يُشرب كوب يوميًا صباحًا على الريق.

البنجر غني بالحديد والفوليك أسيد، والجزر يعزز امتصاص الحديد، بينما الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

2- العسل الأسود مع الطحينة

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الأسود

ملعقة كبيرة من الطحينة

الطريقة:

تُمزج المكونات جيدًا وتؤكل على الفطور.

العسل الأسود غني بالحديد، والطحينة تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم المفيدان لصحة الدم.

3- خلطة التمر والحليب

المكونات:

5 حبات تمر

كوب حليب دافئ

الطريقة:

يُنقع التمر في الحليب طوال الليل، ويُشرب في الصباح.

التمر غني بالحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، ويُحسن من مستوى الطاقة.

4- الزبيب والمكسرات

الوصفة:

تناول حفنة من الزبيب مع الجوز أو اللوز يوميًا.

الزبيب يحتوي على الحديد، بينما تحتوي المكسرات على البروتين والنحاس الذي يساعد في تكوين خلايا الدم.

5- شوربة العدس

المكونات:

كوب عدس

بصلة

جزر

توابل حسب الرغبة

الطريقة:

يُطهى العدس مع الخضار حتى ينضج، ويُضرب بالخلاط.

العدس مصدر ممتاز للحديد النباتي والبروتين.

نصائح يجب اتباعها لعلاج الأنيميا

وتابعت، أنه للاستفادة من هذه الوصفات، يجب تجنب شرب الشاي أو القهوة بعد الأكل مباشرة لأنها تقلل امتصاص الحديد، مع التركيز على الأغذية الغنية بفيتامين C مثل البرتقال، الفراولة، الفلفل الرومي.

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