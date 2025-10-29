احذري، الفول الجاهز سبب انتشار أنيميا فقر الدم بين الكبار والصغار

أنيميا فقر الدم من الأمراض التى أصبحت منتشرة فى عصرنا الحالى بين الكبار والصغار نتيجة سوء التغذية والاعتماد على الوجبات السريعة والجاهزة.

وأنيميا فقر الدم مرض ليس خطير ويمكن علاجه ولكن الإهمال يتسبب مخاطر عديدة على المدى الطويل لذا يجب الاهتمام بعلاجه خاصة عند الأطفال.

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، أنه بالفعل أنيميا فقر الدم أصبحت منتشرة بشكل كبير في عصرنا الحالى والسبب لا يرجع فقط إلى سوء التغذية وإهمال تناول الخضروات والطعام المحضر فى المنزل، بل هناك بعض الأكلات التى يقبل على تناولها معظم البيوت المصرية وللأسف تسبب أنيميا فقر الدم، وهى الفول من المحلات والعربيات.

الفول سبب انتشار أنيميا فقر الدم

الفول الجاهز سبب أنيميا فقر الدم

وأضاف نزيه، أن الفول الجاهز الذى يباع فى مطاعم الفول وعربيات الفول أيضا يسبب أنيميا فقر الدم، وذلك لأن الفول من البقول التى لها قشرة سميكة هذه القشرة هى السبب فى أنيميا فقر الدم د، وذلك لأن هذه القشرة تغلفها مادة تعرف باسم الفايتك اسيد، لذا عند تحضيره فى المنزل يجب نقع الفول لمدة لا تقل عن 12 ساعة ثم غسله جيدا قبل طهيه، وستلاحظ عند غسله ظهور رغوة فى الماء وعى المادة المذكورة التى يجب التخلص منها.

مخاطر فول المطاعم والعربيات

وتابع، بينما مطاعم وعربيات الفول لا تغسل الفول فى الأساس ولا تنقعه، وبالتالى تظل المادة موجودة على القشرة، هذا غير أنه بعد رفع أسعار الغاز والأنابيب، لا تستطيع مطاعم وعربيات الفول وضع الفول على النار لمدة 7 ساعات حتى تمام النضج، لذا يضيفوا مادة كيميائية اسمها ايتيتا، وهى مادة كيميائية ضارة بالصحة تعمل على نضج الفول فى 45 دقيقة فقط، ولكنها للأسف تدمر الصحة، لذا يجب الامتناع عن الفول الجاهز وتحضيره فى المنزل حفاظا على سلامة أفراد الأسرة.

