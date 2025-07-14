أسباب الأنيميا العادية عند الأطفال وأعراضها وطرق العلاج

أسباب الأنيميا عند الأطفال، أنيميا فقر الدم من الأمراض الشائعة الحدوث بين الأطفال لأسباب عديدة أبرزها سوء التغذية.

وأسباب الأنيميا عند الأطفال، عادة معروفة خاصة انيميا فقر الدم، لذا تحرص الأمهات على تغذية الصغار بشكل جيد لتفادى إصابتهم بالأنيميا.

أعراض الأنيميا عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الأنيميا معناها أن نسبة الهيموجلوبين في الدم قليلة، ما يتسبب فى ظهور أعراض عديدة على الطفل أبرزها:-

سرعة إصابته بالأمراض المعدية وتكرارها

شحوب الوجه والشفاه

ظهور علامات الإجهاد والكسل على الطفل

عدم نمو الطفل بشكل طبيعي

سرعة ضربات القلب

دوخة أو دوار

قلة الشهية

ضعف التركيز في المدرسة

أظافر هشة أو بيضاء

أسباب الأنيميا عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن من الأسباب الشائعة للأنيميا عند الأطفال:-

نقص عنصر الحديد وهو أكثر الأسباب انتشارا

نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك

نقص التغذية بشكل عام

وجود مشاكل امتصاص مثل السيلياك

وجود طفيليات أو ديدان

أمراض مزمنة أو وراثية مثل أنيميا البحر المتوسط

أسباب الأنيميا عند الأطفال

مصادر الحديد من الطعام

وتابع، أن هناك أكلات عديدة غنية بعنصر الحديد يجب تقديمها باستمرار للأطفال لعلاج أنيميا فقر الدم وتفادي الإصابة بها، ومن هذه الأكلات:-

الكبدة يجب تناولها مرتين في الأسبوع

اللحمة الحمراء

الفراخ

صفار البيض

السبانخ والبروكلي

البنجر

العدس والفاصوليا

الحبوب الكاملة مثل الشوفان

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه يجب أن تقدم مصادر الحديد النباتية مع أكلات غنية بفيتامين سي مثل عصير البرتقال أو فلفل ألوان لامتصاص الجسم الحديد الموجود بالطعام بشكل جيد.

سلوكيات خاطئة وراء الإصابة بالأنيميا

وأضاف الدكتور تامر، أن هناك سلوكيات خاطئة تسبب الأنيميا لذا يجب التخلى عنها، منها:-

شرب الشاي بعد الطعام لأنه يقلل امتصاص الحديد

تناول كميات كبيرة من اللبن لأنه يمنع امتصاص الحديد

الحلويات الكثيرة لأنها تقلل الشهية

مخاطر أنيميا فقر الدم

وتابع، أن أنيميا فقر الدم ليس مجرد إصابة عادية بل يجب الاهتمام بها حفاظا على مناعة الطفل وتركيزه ونموه بشكل صحي لأن الأنيميا تسبب ضعف عام وتؤثر على التحصيل الدراسى للطفل وكذلك نموه، لذا يجب الاهتمام بعلاجها سريعا.

علاج أنيميا فقر الدم

وقدم الدكتور تامر عبد الحميد، عدة نصائح لعلاج أنيميا فقر الدم، منها:-

عمل تحاليل دم شاملة للطفل في حالة الشك فى إصابته بالأنيميا.

إعطاء الطفل مكملات حديد تحت إشراف الطبيب حسب السن والوزن.

تقديم أكلات غنية بالحديد للطفل يوميا

علاج السبب الأساسي مثل الطفيليات أو سوء الامتصاص.

متابعة مؤشرات الوزن والطول والهيموجلوبين لدى الطفل بانتظام، وذلك من خلال الكشف الدرر مع طبيب مختص للتأكد أن الطفل بصحة جيدة ولا يعانى من الأنيميا وسرعة اكتشاف اى إصابة وعلاجها سريعا حفاظا على صحة الطفل.

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