فوائد البلح الأسود، يحمي من أنيميا فقر الدم ويقوي العظام

فوائد البلح الأسود، البلح الأسود من أنواع البلح الشهيرة التى لها شعبية كبيرة ويستخدم فى صناعة العجوة والتمر، وله عاشق كثيرون من الكبار والصغار.

وفوائد البلح الأسود، عديدة لقيمته الغذائية العالية وأوصانا الرسول الكريم بتناوله وكان يستخدم في الكب القديم والطب النبوى، وينصح الأطباء بتناوله ولكن دون إفراط.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البلح الأسود أو ما يعرف بالتمر الأسود من أكثر أنواع التمور قيمة غذائية وفائدة صحية، وهو من الثمار التي ارتبطت بالثقافة العربية والإسلامية منذ القدم، حيث ورد ذكر التمر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لما له من فوائد عظيمة على الجسم والعقل.

واضافت منى، يتميز البلح الأسود بلونه الداكن الذي يدل على احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ وقيمته الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن.

فوائد البلح الأسود

فوائد البلح الأسود الصحية

وتابعت، أن من فوائد البلح الأسود التى تدفعنا لتناوله فى موسمه:-

يحتوي البلح الأسود على نسبة مرتفعة من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، وهي سكريات سهلة الامتصاص والهضم، ما يجعله غذاء مثالي لمد الجسم بالطاقة السريعة، لذلك ينصح بتناوله في الصباح أو عند الإفطار في رمضان لتعويض نقص الطاقة بعد ساعات الصيام.

البلح الأسود يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لتنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة عضلة القلب، كما أن الألياف الموجودة به تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار والوقاية من تصلب الشرايين.

غني بالألياف الغذائية التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من مشاكل الإمساك، كما أنه يحتوي على مركبات تساعد في تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يحتوي البلح الأسود على الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم والمنجنيز، وهي معادن ضرورية لبناء العظام وتقويتها، والوقاية من هشاشة العظام خاصة عند كبار السن، كما أن وجود فيتامين K يعزز عملية امتصاص الكالسيوم وتثبيته في العظام.

البلح الأسود غني بالحديد وحمض الفوليك، وهما عنصران أساسيان لإنتاج كريات الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم (الأنيميا)، لذلك فهو غذاء مناسب للنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من نقص الحديد.

يحتوي البلح الأسود على فيتامينات المجموعة B مثل فيتامين B6، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهذه العناصر تدعم صحة الجهاز العصبي وتحافظ على وظائف الدماغ، كما أن مضادات الأكسدة تساعد في تقوية الذاكرة والوقاية من الأمراض العصبية مثل الزهايمر.

بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، يساعد البلح الأسود في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات، كما أن هذه المركبات تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

الفيتامينات والمعادن الموجودة في البلح الأسود، خاصة فيتامين C وفيتامين A والزنك، تساعد في تجديد خلايا البشرة، مقاومة التجاعيد، وزيادة نضارتها، كما أن الحديد والنحاس يدعمان نمو الشعر ويحافظان على قوته ولمعانه.

البلح الأسود يعد غذاء مثالي للحوامل لأنه يمد الجسم بالطاقة والحديد وحمض الفوليك المهم لنمو الجنين بشكل صحي، كما يساعد على تقوية عضلات الرحم وتسهيل عملية الولادة الطبيعية.

رغم أن البلح الأسود غني بالسكريات، إلا أن الألياف التي يحتوي عليها تمنح شعور بالشبع وتقلل من الإفراط في تناول الطعام، لذا يمكن أن يكون جزء من نظام غذائي متوازن لإنقاص الوزن إذا تم تناوله باعتدال.

