4 منها تخص طفلك، استشارى يقدم 10 نصائح لتجنب الأمراض المعدية في الشتاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من بدء انخفاض حرارة الطقس لاقتراب فصل الشتاء وعلى المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خاصة الصغار حفاظًا على مناعتهم.

وفي فصل الشتاء تزداد فرص إصابة الصغار بالأمراض المعدية نتيجة انتشار العدوى وللأسف تتكرر نزلات البرد والإنفلونزا على الصغار ما يزعج الأمهات كثيرًا.

10 نصائح تحمي طفلك من الأمراض المعدية في الشتاء

وفي هذا السياق الدكتور أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إن هناك 10 نصائح للوقاية من الأمراض المعدية في فصل الشتاء، منها:

الأمراض المعدية فى الشتاء

الاستحمام فى الشتاء بماء فاتر مع الحفاظ على عدم تعرض طفلك لأي تيار، ويفضل عدم الخروج بعد الاستحمام. شرب المياه قبل الخروج من البيت شيء أساسي في الصباح أو الليل وغسيل الوجه قبل الخروج وفتح النافذة قليلا. ممنوع لبس الصوف والجواكت البوليستر التي تعطي حرارة زائدة للجسم، فالقطن أفضل. تناول ملعقة عسل نحل على ملعقة عصير ربع ليمونة تقوي المناعة وتزيد الشهية علي الأكل. إذا كانت هناك عدوى في الجو لا تجعلى ابنك يذهب إلى المدرسة، ولو ظهرت على الطفل علامات الإرهاق والتعب لا يذهب إلى المدرسة حتى لا ينقل العدوى لأحد، وممنوع تقبيل الأطفال، وإذا كان الطقس شديد البرودة، لا يجب أن يذهب الطفل إلى المدرسة. إذا كان الطفل يعاني من الحساسية لا تجعليه يرتدي صوف أو يلعب بالدباديب والألعاب التي تلتقط الأتربه، وممنوع القطط فى المنزل والألعاب الفرو أو الزرع أو الطيور في الننزل فهي أكثر مسببات للحساسية. تأجيل الخروجات الصباحية والمسائية لأن تيارات الهواء الباردة مضرة جدًّا للطفل. فيتامين c وA وفيتامين D مهمين في الشتاء لتقوية المناعة بالدراسة خاصة فيتامين D، ومعظم التهابات الشتاء فيروسية ليست بكتيرية وبالتالي ممنوع مضادات حيوية. عند إصابة الطفل بحساسية الأنف يجب العناية بالأنف من حيث محلول ملح وشفاط وبخاخ نازونكس، والبرونكوفاكسيوم، لمدة 3 أشهر أول 10 أيام من كل شهر. تطعيم الإنفلونزا والالتهاب الرئوي والروتا مهمين قبل الشتاء.

