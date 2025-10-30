احذري من أدوية السعال بدون إشراف طبي لأنها تهدد صحة طفلك

السعال من الأعراض المنتشرة في وقتنا الحالي بين الكبار والصغار نتيجة نزلات البرد والإنفلونزا وللأسف تطول مدة الإصابة به.

والسعال له أنواع عديدة وتنزعج الأمهات كثيرًا من السعال المصحوب ببلغم عند الصغار لأن له مضاعفات خطرة قد تصل إلى الالتهاب الرئوي.

وفي هذا السياق قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ أمراض الصدر، بكلية طب قصر العينى، إن السعال عرض طبيعية العديد من الأمراض المعدية، ولكن أحيانا يكون مؤشر على وجود مرض بالصدر عميق لذا يجب استشارة طبيب مختص لتحديد سبب الإصابة والحصول على العلاج المناسب.

أسباب السعال عند الأطفال

وأضاف:" السعال أو الكحة هو رد فعل دفاعى من الجسم لطرد الإفرازات أو الأجسام الغريبة من الممرات الهوائية، كما أن السعال الخفيف المصاحب لنزلات البرد أو التهابات الحلق لا يستدعي القلق طالما أن الطفل نشيط ويتنفس بشكل طبيعي، وتتحسن حالته تدريجيا خلال أسبوع إلى عشرة أيام، فالسعال العارض جزء من الاستجابة المناعية للجسم، ويزول غالبا مع علاج الالتهاب الفيروسي أو مع الراحة والعناية المنزلية البسيطة".

وتابع، ولكن إذا استمر السعال أكثر من ثلاثة أسابيع فهذا يعنى أن المريض يحتاج إلى فحص طبى، لأن هذه المدة تعتبر مؤشر على وجود سبب أعمق من مجرد نزلة برد موسمية، مثل التهابات الشعب الهوائية، أو حساسية الصدر، أو بداية ربو، أو التهابات بكتيرية تحتاج إلى علاج دوائي محدد، كما أن السعال الذي يزيد أثناء الليل، أو يأتى بعد الجري واللعب، أو يصاحبه صفير في الصدر، أو صعوبة في التنفس، أو تكرار القيء بعد النوبات يستدعي القلق ويحتاج لتقييم طبي دقيق.

السعال عند الأطفال

أسباب السعال المزمن عند الأطفال

وأوضح الدكتور أيمن السي سالم أستاذ أمراض الصدر، أن حساسية الصدر والربو الشعبي من أبرز الأسباب التي تسبب السعال المزمن عند الأطفال، خاصة في فصل الشتاء أو عند التعرض للغبار والعطور والدخان، لذا يجب تجنب المثيرات البيئية في المنزل والمدرسة.

نصائح لحماية الطفل من السعال المزمن

وأضاف الدكتور أيمن، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى حماية الأطفال من السعال المزمن، منها:-

تهوية الغرف والفصول يوميا لتجديد الهواء.

تجنب التدخين تماما داخل المنازل أو السيارات.

الحرص على التغذية المتوازنة التى تحتوي على الفواكه الطازجة الغنية بفيتامين سي.

شرب كميات كافية من الماء الدافئ أو السوائل الطبيعية.

الحفاظ على دفء الجسم دون مبالغة في الملابس الثقيلة.

مراجعة الطبيب فور ظهور أعراض غير معتادة أو استمرار السعال أكثر من ثلاثة أسابيع.

ممنوع استخدام أدوية الكحة بدون إشراف طبي

وتابع، أنه ممنوع تماما استخدام أدوية الكحة والمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، لأن بعض هذه الأدوية قد تخفي الأعراض مؤقتا لكنها لا تعالج السبب الحقيقي، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة على المدى الطويل، فالعلاج الصحيح يبدأ بالتشخيص السليم، فليس كل سعال يحتاج مضاد حيوي، لأن أغلب الحالات في الأطفال تكون ناتجة عن عدوى فيروسية تتحسن بالرعاية والراحة.

