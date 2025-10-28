الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

احذري، زبادي الفاكهة الجاهز يضر بصحة طفلك

الزبادي بالفواكه،
الزبادي بالفواكه، فيتو

الزبادي من منتجات الألبان الشهيرة والمهمة التي لها شهرة واسعة على مستوى العالم وله عشاق كثيرون من الكبار والصغار ويستخدم فى وصفات عديدة ويتم تناوله بطرق مختلفة.

والزبادي منه سادة وهو الأكثر شهرة أو بالفواكه وهو المفضل لدى الصغار لمذاقه المميز، لذا تحرص الأمهات على تقديمها للصغار دون وعي بمدى مخاطرة.

 

مخاطر تقديم الزبادي بالفواكه الجاهز

وفي هذا السياق قال الدكتور هاني عصام استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الزبادي بالفواكه الجاهز غير صحي للأطفال، وهو ليس اختيار صحيح للصغار وذلك لأنه يحتوى على سكر مضاف بكميات كبيرة ما يزيد من تسوس أسنان الأطفال، كما يسبب السمنة، ويحتوى أيضا على نكهات وألوان صناعية مايسبب الحساسية أو التهيج لدى الأطفال.

الزبادي بالفواكه 
الزبادي بالفواكه 

القيمة الغذائية لزبادي الفواكه الجاهز 

وأضاف عصام، أن الزبادي بالفواكه يحتوي على مواد حافظة وهذه المواد غير مناسبة للأطفال خاصة لو تم إعطاءه للطفل بكثرة، وقيمته الغذائية أقل من الزبادى السادة الطبيعي بمعنى أنه أقل فى البروتين والكالسيوم، كما أنه يعود الطفل على الطعام الحلو الذي يحتوي على السكر، ما يجعله يرفض الطعام الطبيعي العادي لذا يجب التوقف عن تقديمه للأطفال حفاظا على صحتهم.

 

بديل زبادب الفاكهة 

وتابع، أن أفضل بديل لزبادي الفواكه هو إضافة قطع الفاكهة الطازجة إلى الزبادى العادى حسب الرغبة مثل الموز أو التفاح أو الفراولة ويمكن إضافة القليل من الشوفان أو رشة قرفة، مع العلم أنه ممنوع تماما إضافة العسل قبل إتمام الطفل عام من عمره، ولذلك لتحقيق أعلى استفادة للطفل وحفاظًا على نموه بشكل صحي.

txt

المخاط الأخضر عند طفلك، علامة مناعية وليس بكتيريا

txt

احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزبادى مخاطر الزبادى بالفواكه الجاهز الطفل الزبادى بالفواكه صحة الصحة الدكتور هاني عصام

مواد متعلقة

احذري العصبية والضغط على طفلك، تؤثر على تركيزه في المذاكرة

علاج طفلك من الزكام بالمواد الطبيعية، راحة وشفاء بدون أدوية

نصائح مهمة اتبعيها مع طفلك للتخلص من التبول اللاإرادى

احذري، الكحة عند طفلك يمكن أن تتطور إلى التهاب رئوي

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 5 أصناف منها الجوافة والرمان

من الشمال إلى الجنوب، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر وتقدم 7 نصائح لمواجهتها

ارتفاع عباد الشمس "سلايت" وانخفاض "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع السلفات وانخفاض غير مؤثر في اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

مفاجأة في جولة البوكسينج داي الشهيرة في الدوري الإنجليزي

ضبط 41 بلطجيا وهاربا من المراقبة و107 أفرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

رئيسة وزراء اليابان تغازل ترامب بعد اتفاقية "المعادن النادرة": أثرت في واستلهمت الكثير منك

مش هسيب حقها، والد ضحايا جريمة الهرم يروى تفاصيل حياته مع زوجته قبل تركها المنزل

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 28 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية