احذري، زبادي الفاكهة الجاهز يضر بصحة طفلك

الزبادي من منتجات الألبان الشهيرة والمهمة التي لها شهرة واسعة على مستوى العالم وله عشاق كثيرون من الكبار والصغار ويستخدم فى وصفات عديدة ويتم تناوله بطرق مختلفة.

والزبادي منه سادة وهو الأكثر شهرة أو بالفواكه وهو المفضل لدى الصغار لمذاقه المميز، لذا تحرص الأمهات على تقديمها للصغار دون وعي بمدى مخاطرة.

مخاطر تقديم الزبادي بالفواكه الجاهز

وفي هذا السياق قال الدكتور هاني عصام استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الزبادي بالفواكه الجاهز غير صحي للأطفال، وهو ليس اختيار صحيح للصغار وذلك لأنه يحتوى على سكر مضاف بكميات كبيرة ما يزيد من تسوس أسنان الأطفال، كما يسبب السمنة، ويحتوى أيضا على نكهات وألوان صناعية مايسبب الحساسية أو التهيج لدى الأطفال.

الزبادي بالفواكه

القيمة الغذائية لزبادي الفواكه الجاهز

وأضاف عصام، أن الزبادي بالفواكه يحتوي على مواد حافظة وهذه المواد غير مناسبة للأطفال خاصة لو تم إعطاءه للطفل بكثرة، وقيمته الغذائية أقل من الزبادى السادة الطبيعي بمعنى أنه أقل فى البروتين والكالسيوم، كما أنه يعود الطفل على الطعام الحلو الذي يحتوي على السكر، ما يجعله يرفض الطعام الطبيعي العادي لذا يجب التوقف عن تقديمه للأطفال حفاظا على صحتهم.

بديل زبادب الفاكهة

وتابع، أن أفضل بديل لزبادي الفواكه هو إضافة قطع الفاكهة الطازجة إلى الزبادى العادى حسب الرغبة مثل الموز أو التفاح أو الفراولة ويمكن إضافة القليل من الشوفان أو رشة قرفة، مع العلم أنه ممنوع تماما إضافة العسل قبل إتمام الطفل عام من عمره، ولذلك لتحقيق أعلى استفادة للطفل وحفاظًا على نموه بشكل صحي.

