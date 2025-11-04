5 أكلات تساعد طفلك في الشفاء سريعا من نزلات البرد والإنفلونزا

تنتشر حاليًّا نزلات البرد والإنفلونزا بين الأطفال نتيجة تغيير الفصول وانخفاض درجات حرارة الطقس ليلًا وارتفاعها نهارًا ما يؤثر في مناعة الصغار.

وللأسف نزلات البرد والإنفلونزا تسبب الكحة الشديدة عند الطفل وتجول مدة الإصابة بها ما يزعج الأمهات كثيرًا ويقلقهن ويحاول تقوية مناعة الصغار بالتغذية السليمة لسرعة الشفاء.

5 أكلات تساعد طفلك على الشفاء سريعًا من نزلات البرد

ويقول الدكتور محمد دسوقي استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 5 أكلات تساعد الطفل على الشفاء سريعًا من نزلات البرد والإنفلونزا، منها:

نزلات البرد والانفلونزا

الرضاعة الطبيعية إذا كان الطفل رضيع حيث يجب الإكثار من الرضاعة الطبيعية للطفل حفاظا على مناعته.

شوربة الدجاج للطفل من عمر 6 أشهر ويفضل أن تكون بدون ملح وبقليل من التوابل ويمكن إضافة عصير الليمون لها.

شوربة الخضار ويجب الاهتمام بتنوع الخضروات بها ويمكن تقديمها للطفل بدءًا من 6 أشهر من عمره وتكون بدون ملح وبقليل من التوابل أيضًا.

كوب ماء دافئ عليه ملعقة عسل وعصير ليمونة وتقدم الطفل بعد عمر عام، ويمكن تقديمه مرتين أو ثلاثة على مدار اليوم.

عصير الجزر بالبرتقال ويقدم للأطفال أقل من 6 أشهر بدون سكر ولكن بعد عمر عام يمكن تحليته بالسكر أو العسل حسب الرغبة ولكن دون إكثار السكر لأن السكر يضعف المناعة.

ويجب تقديم هذه الأكلات باستمرار للطفل خلال فترة مرضه بنزلات البرد والإنفلونزا ما يساعد في تقوية مناعته وبالتالي يسرع من الشفاء.

