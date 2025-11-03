أسباب إصابة طفلك بالأمراض المعدية فى فصل الشتاء وطرق العلاج

فى فصل الشتاء تنخفض درجات حرارة الطقس ما يضعف مناعة الصغار كثيرا وبالتالى تنتشر الأمراض المعدية خاصة فى المدارس والحضانات.

وتشكو الأمهات من تكرار أدوار البرد والانفلونزا عند الأطفال ما يؤثر على صحتهم بشكل سلبي وتنزعج الأمهات كثيرا وتتساءل عن السبب وكيفية العلاج.

أسباب إصابة الأطفال بأمراض الشتاء

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن من أسباب إصابة الأطفال بالأمراض المعدية فى فصل الشتاء:-

الانتقال المفاجئ من طقس دافئ لطقس بارد.

قلة شرب المياه والسوائل.

ضعف المناعة نتيجة الأكل السريع وقلة النوم.

التواجد في أماكن مزدحمة ومغلقة مثل الفصول والحضانات.

الأمراض المعدية

نصائح تقلل فرص إصابة طفلك بالأمراض فى الشتاء

وأضاف عبد الحميد، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لتقليل فرص إصابة الطفل بالأمراض المعدية فى الشتاء، منها:-

التغذية السليمة، والطعام اط هو خط الدفاع الأول عن المناعة، حيث يجب التركيز على الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال، والكيوي، والفلفل الألوان، ووجبة الإفطار يجب أن تكون متكاملة بها بروتين مثل البيض أو الجبن أو الفول، وهى مهمة جدا قبل المدرسة. الإقلال من الحلويات والمشروبات الغازية لأنها تضعف المناعة. شرب المياه والسوائل، حتى لو الطقس بارد، فالمياه تحافظ على رطوبة الأغشية المخاطية التي تحمي من الفيروسات، والمشروبات الدافئة مثل الينسون، والكركدية، والشوربة الخفيفة. ارتداء اللبس المناسب، حيث يجب الباس الطفل طبقات خفيفة بدلا من طبقة ثقيلة واحدة، والاهتمام بالغطاء الجيد للرأس والأذن في الخروج، مع تغيير الملابس إذا تعرق الطفل حتى لا يبرد. النظافة الشخصية، ونغسل اليدين باستمرار بالمياه والصابون، ونمنع مشاركة زجاجات المياه، والملاعق، أو المناديل في المدرسة، ونحافظ على تهوية الغرف حتى لو الطقس بارد. الاهتمام بالتطعيمات، ولقاح الانفلونزا السنوي ضروري للأطفال فوق 6 أشهر، خاصة لو يعانوا من حساسية صدر أو مناعة ضعيفة، ومراجعة التطعيمات الأساسية في كارت الطفل والتأكد إنها مكتملة. النوم الكافي، وقلة النوم تضعف المناعة جدا، فالأطفال محتاجين بين 8 إلى 10 ساعات نوم يوميا على الأقل. ف. حالة ظهور بعض الأعراض على الطفل مثل الكحة والرشح والسخونية والخمول يجب عرضه على طبيب لسرعة علاجه.

