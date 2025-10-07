سلوكيات خاطئة تجعل نزلات البرد مستمرة مع طفلك، احذريها

تنتشر حاليا الأمراض المعدية بين الأطفال نتيجة فترة تغيير الفصول استمرار الدراسة، ومن أكثر الأمراض انتشار نزلات البرد والإنفلونزا.

وتشكو بعض الأمهات أن نزلات البرد أصبح الشفاء منها يطول مدته، ويظل مستمرا على الطفل، ما يزيد من ضعف مناعته ويزيد فرص حدوث مضاعفات خطيرة.

سلوكيات خاطئة تجعل نزلات البرد تستمر مع طفلك

يقول الدكتور محمد نبيل، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن هناك سلوكيات خاطئة تجعل نزلات البرد تستمر مع الطفل رغم العلاج، منها:

استمرار ذهاب الطفل إلى المدرسة أو الحضانة رغم وجود سعال ورشح.

الخروج بالطفل مبكرا أو فى الليل والطقس يكون بارد فى هذه الأثناء.

الاستحمام والخروج في مكان بارد او به تيار هواء بدون الباس الطفل.

ترك الرشح والبرد والكحة فترة طويلة بدون علاج أو كشف باعتبار أنها أعراض عادية.

التقبيل من الفم، والسماح للغير بتقبيل الطفل وفى حالة إصابته بأى أمراض معدية تنتقل للطفل.

التواجد ربع ساعه في غرفة مغلقة مع أى شخص بيكح، أو القرب مسافة 15 سم من الفم.

تخفيف وتثقليل الملابس خاصة مع الجو المتقلب، والحسبة بسيطة، لا يتم تخفيف الملابس الا فى المنزل أو عند الخروج نهارا، ولكن فى خالة الخروج ليلا يمكن اصطحاب جاكت خفيف.

"هوس الاستحمام" ٣ مرات يوميا بحجة النظافة المبالغة وتعريضه للهواء بعدها يجعله أكثر عرضة للالتهاب الرئوي.

عدم الخروج بالطفل أقل من سنة وسنتين فى هذا الطقس المتقلب، ومسموح فقط الخروج نهارا فى الشمس والجو دافئ والتهوية مطلوبة للطفل ولكن بحساب أى نهارا وقت الشمس.

