مع انتشار الأمراض المعدية، اعرفى الأدوية الممنوعة حفاظا على صحة الطفل

يتسبب انخفاض درجات الحرارة وتغيير الفصول فى ضعف المناعة وانتشار نزلات البرد والانفلونزا، وحالة من انتشار العدوى بين الكبار والصغار.

وبعض الأمهات تستشير الطبيب وتسير على تعليماته لحين شفاء الأطفال والبعض الآخر يعطى أدوية بدون استشارة طبية دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

ويقول الدكتور محمد عبد الحليم استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه تزامنا مع زيادة مرض الأطفال فى ظل وقتنا الحالى تقوم بعض الأمهات باتباع الوصفات الطبيعية وإعطاء أدوية باستشارة الصيدلى، وهذه سلوكيات خاطئة تدمر صحة الطفل وتؤخر شفاءه وتضعف مناعته، لذا ممنوع تماما إعطاء الطفل أى دواء بدون استشارة طبية.

أدوية ممنوعة على الأطفال فى حالات البرد والانفلونزا

وأضاف عبد الحليم، أن هناك أدوية ممنوعة عند مرض الأطفال وهناك أدوية لها شروط عند اعطائها للطفل، وذلك حفاظا على صحته ومناعته، منها:-

أدوية البرد والرشح مثل ساين اب، وان تو ثرى، دولودى، كونجستال، ممنوعين منعا باتا، قبل عمر سنتين ويتم استخدامهم من عمر 2 إلى 6 سنوات تحت إشراف طبى، لأن لهم آثار جانبية كبيرة جدا يمكن أن تصل إلى موت الرضع لو استخدمت بشكل خاطئ وجرعات كبيرة، وايضا ممنوعة على الأم فى فترات الحمل والرضاعة لأنها تسبب تشوهات أجنة وتؤثر على لبن الرضاعة ما يضر بالطفل.

مضادات الاحتقان الموضعية بالأنف، مثل اوكسميت، بالكيس، اوتروفين اطفال وكبار، ممنوع استخدامها لفترة اكثر من ٥ ايام متتالية لأنها يمكن أن تسبب التهاب كيميائى فى الأنف، وهناك حالات تم تسجيلها بفقدان لحاسة الشم، بسبب هذه الأدوية، لذا يفضل منعها عن الأطفال الأقل من عام، واكبر من عام يتم استخدامها لمدة 5 ايام فقط أو أقل، ويفضل استبدلها بنقط محلول ملح مثل اوتروفين بيبى سالين أو لايس أو سالينكس.

خوافض الحرارة المحتوية على مادة ديكلوفيناك، مثل دولفين، فولتارين، ديكلوفين، بيبى رليف، كاتفلاى، ممنوعين تماما على الطفل قبل عمر عام لانهم يسببوا آثار جانبية خطيرة على المعدة والكلى والكبد، وأيضا ممنوعة استخدامها فى حالة الكحة الشديدة لأنها تزيد الكحة والافضل استخدام أدوية الباراسيتامول والكمادات لخفض الحرارة.

أسبرين الأطفال، مثل أسبوسيد، وهو دواء غير مخصص للأطفال فى الأساس وتم عمله للحفاظ على سيولة الدم فى مرضى القلب والشرايين، وممنوع إعطائه للطفل أقل من 12 عاما، وفى حالة إعطائه للطفل مع عدوى فيروسية يمكن أن يسبب متلازمة راى التى تسبب وفاة الأطفال.

حقن المضاد الحيوي، يجب أن تؤخذ بأمر من الطبيب وعمل اختبار حساسية قبل إعطائها وممنوع أخذها بوصفة صيدلي.

المراهم المحتوية على نسبة عالية من الكورتيزون، مثل كيناكومب، كوادريديرم، لا تستخدم إلا عند الضرورة من خلال وضع دهان خفيف على منطقة صغيرة من الجلد ولأقل مدة ممكنة لأنه يمكن أن يحدث امتصاص داخل الجسم ويسبب مشكلات كبيرة.

أدوية التقلصات، مثل فسرالجين، تيموجين، فيسرا، ممنوع اعطائهم للطفل قبل عمر عام ويمكن أن ويسببوا شلل فى حركة الامعاء، هذا غير أن لهم تأثير دوائى على الدورة الدموية والقلب، لذا يجب منعهم ومعالجة المغص فى الرضع بالتكريع بعد الرضاعة واعطاء أدوية آمنة مثل سايميثكون ودينتونكس عند اللزوم.

الأدوية المحتوية على الكورتيزون، مثل زيلون، بريدسول، ابيدون، فينادون، أدوية لا تعطى إلا تحت إشراف طبى وممنوع تناولها بوصفة الصيدلي ولا يتم إعطاء الطفل منها أكثر من 5 ايام متتالية.

