سلوكيات خاطئة أثناء العطس والسعال تسبب انتشار الأمراض المعدية، تعرفي عليها

الأمراض المعدية من الأمراض التى أصبحت منتشرة فى وقتنا الحالى لأسباب عديدة أبرزها السلوكيات الخاطئة وسوء التغذية وإهمال تناول الطعام الصحي.

وتكرار الإصابة بالأمراض المعدية يضعف المناعة عند الكبار والصغار ويسبب مضاعفات خطيرة لذا يجب الالتزام ببعض الإجراءات الوقائية.

سلوكيات خاطئة تسبب انتشار العدوى

يقول الدكتور مجدي بدران، استشارى الحساسية والمناعة، إن السلوكيات الخاطئة سبب رئيسي فى انتشار الأمراض المعدية بين الكبار والصغار حيث نلاحظ أن معظم الأشخاص عند السعال والعطس لا يلتزمون بإتيكيت العطس والسعال ما يساعد على انتشار الرذاذ المحمل بالعدوى فى الجو، وللاسف العطية الواحدة تتسبب فى خروج 40 ألف قطرة رذاذ وجميعهم محملين بالعدوى مايزيد من انتشار العدوى بالجو وفى الأماكن المغلقة خاصة الاسانسير، وايضا من السلوكيات الخاطئة هى البصق فى الشارع وهى عادة تؤذى من يسيرون بالشارع وتساعد على انتشار الأمراض، لذا يجب الامتناع عنها تماما.

العطس والسعال

اتيكيت العطس والسعال

وأضاف بدران، أن العطس والسعال لهم إتيكيت يجب اتباعه لمنع انتشار العدوى وعدم إيذاء الآخرين، حيث يجب عند العطس أو السعال تدوير الجسم للخلف أو العكس فى الكوع أو فى داخل الملابس حتى لا يخرج الرذاذ من الفم والأنف فى الجو ويسبب انتشار العدوى، وعند استخدام المنديل يجب التخلص منه على الفور فى سلة المهملات، وممنوع تماما العطس أو السعال فى اليد لأنه عند ملامسة أى شيء باليد تنتشر العدوى بها، لذا يجب الحذر حفاظا على الصحة أولا وصحة وسلامة الآخرين.

