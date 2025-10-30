6 نصائح لحماية طفلك من الإصابة بالأمراض المعدية في هذه الفترة

تنتشر العديد من الأمراض المعدية فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار وللاسف تتكرر الإصابة بعد الشفاء نتيجة اختلاط الأطفال معا، حيث إن فترة تغيير الفصول التى تضعف المناعة.

وللأسف تعاني معظم الأمهات فى هذا التوقيت من العام بسبب كثرة مرض الأطفال وكثرة الأدوية التى تضعف مناعة الصغار، لذا يتساءلن عن أفضل طرق للوقاية من الأمراض المعدية.

6 نصائح تحمي طفلك من الأمراض المعدية

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك 6 نصائح تحمي طفلك من الإصابة بالأمراض المعدية فى وقتنا الحالى، منها:-

الابتعاد عن أى مريض مصاب وتجنب تقبيل الرضع. استخدام الأدوات الشخصية للفرد الواحد فقط وعدم استخدامها مع الآخرين. وضع الطفل فى أماكن جيدة التهوية. الالتزام بالوضع الصحيح للرضاعة حتى لا يصاب الطفل بالتهاب الأذن الوسطى. منح التطعيمات للطفل فى العامين الأولين من عمره دون تأخير مثل تطعيمات الإنفلونزا وتطعيم الالتهاب الرئوى. الاهتمام بالأكلات الصحية التى تقوي مناعة الطفل.

وبشكل عام يجب على الأمهات تنظيم مواعيد النوم للصغار لأنه جزء أساسي لتقوية جهاز المناعة مع الاهتمام بتقديم الغذاء السليم والمتوازن للطفل حفاظا على مناعته، والأهم من ذلك الاهتمام بنظافة المنزل وتطهير الأسطح وتهوية المنزل يوميا، مع تقديم السوائل الدافئة للطفل على مدار اليوم، مع تعويد الطفل على غسل اليدين قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من الحمام، وذلك لحمايته من الأمراض المعدية.

