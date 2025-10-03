الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

اعرفي مدة شفاء الأطفال من الأمراض المعدية المنتشرة حاليا

الأمراض المعدية
الأمراض المعدية

مع تغيير الفصول ودخول الأطفال المدارس تنتشر الأمراض المعدية بين الصغار مثل نزلات البرد والانفلونزا والنزلات المعوية ما يقلق الأمهات كثيرا.

وتهتم الأمهات بعلاج الأمراض المعدية عند الأطفال حفاظا على مناعتهم وتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة تهدد صحة الطفل.

ويقول الدكتور محمود عبد الرحمن العوضى استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن جميع الأمراض المعدية تحتاج راحة وتغذية جيدة والعلاج الذى وصفه الطبيب مع ضرورة جلوس الطفل فى مكان نظيف وجسد التهوية لحين الشفاء، وهذا يجنبه حدوث أى مضاعفات خطيرة.

مدة شفاء الأطفال من الأمراض المعدية

وأضاف العوضى، أن جميع الأمراض المعدية لها مدة للشفاء، وهى على النحو التالى:-

  • السخونيه تختفى "بالتدريج" خلال 3 أو 4 أيام وعلاجها عادة كمادات ونوعين من خافض الحرارة باستشارة الطبيب.
  • الاسهال يتحسن "تدريجيا" خلال 3 إلى 5 أيام.
  • نزلة البرد يشفى منها الطفل "بالتدريج" خلال 5 إلى 7 أيام.
  • النزلة الشعبية تشفى "تدريجيا" خلال أسبوعين أو أكثر.
مدة شفاء الأمراض المعدية عند الأطفال 
مدة شفاء الأمراض المعدية عند الأطفال 

وتابع، أن تكرار العطس والرشح أو رشح مطول بعد الشفاء من دور البرد يعنى أن الطفل مصاب بحساسية الأنف وقد يصاحبها كحة بشرقه تأتى في نوبات، ومايقرب  من 80% من حالات حساسية الصدر يكون معها حساسية أنف، ولو الطفل لديه خنفرة وكتمة أنف متكررة ويفتح فمه ويشخر وهو نائم ويريل ورائحة فمه كريهة فى الصباح يجب الكشف مع طبيب أنف وأذن وحنجرة، وتستبعد اللحمية أو جسم غريب بالأنف.

مشاكل الأذن عند الأطفال 

وأوضح الدكتور محمود عبد الرحمن العوضى استشارى الأطفال، أن الارتشاح خلف طبلة الاذن المتكرر يكون نتيجة (التهاب أذن وسطى متكرر أو جيوب أنفيه ولحميه أو مشاكل تشريحية ووظيفية الأذن وقناة استاكيوس) ويمكن أن يسبب مشاكل في ضغط الأذن ويقلل "حاسة السمع"، لذا يجب المتابعه مع دكتور أنف وأذن ودكتور السمعيات مهمه جدا، مشيرا إلى أن أدوار البرد المنتشرة حاليا صعبة على الأطفال والكبار لذا يجب الاهتمام بالعلاج والرعاية، والحذر من العدوى.

txt

10 علاجات طبيعة لنزلات البرد تدعم جهاز المناعة وتخفف الأعراض

txt

المصل واللقاح يطالب المواطنين بتلقي تطعيمات الإنفلونزا قبل الشتاء (فيديو)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامراض المعدية الأمراض المعدية عند الأطفال ندة شفاء الأطفال من الأمراض المعدية صحة الصحة الدكتور محمود عبد الرحمن العوضى

مواد متعلقة

أكلات للذكاء، أطعمة ضرورية لنجاح طفلك الدراسي

نصائح لتقوية مناعة طفلك وحمايته من الأمراض المعدية في المدارس

احذري من هذه الأعراض، الحمى الشوكية تهدد صحة طفلك

10 أساسيات حافظي عليها لتقوية مناعة طفلك قبل الدراسة

الأكثر قراءة

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

المراكب وسيلة تنقل سكان دلهمو في المنوفية بسبب فيضان النيل (فيديو)

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

خبير: أراضي طرح النهر في البحيرة والمنوفية أكثر عرضة للغرق لهذه الأسباب

فتح باب إنشاء حسابات المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم عبر المنصة الموحدة (رابط رسمي)

بعد غرق منازل وأراضي طرح النهر في أشمون، الأهالي: أقمنا خيامًا أسفل الطريق الإقليمي (فيديو)

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

5 مباريات نارية تنتظر ليفربول في شهر أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads