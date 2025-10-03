اعرفي مدة شفاء الأطفال من الأمراض المعدية المنتشرة حاليا

مع تغيير الفصول ودخول الأطفال المدارس تنتشر الأمراض المعدية بين الصغار مثل نزلات البرد والانفلونزا والنزلات المعوية ما يقلق الأمهات كثيرا.

وتهتم الأمهات بعلاج الأمراض المعدية عند الأطفال حفاظا على مناعتهم وتجنب حدوث أى مضاعفات خطيرة تهدد صحة الطفل.

ويقول الدكتور محمود عبد الرحمن العوضى استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن جميع الأمراض المعدية تحتاج راحة وتغذية جيدة والعلاج الذى وصفه الطبيب مع ضرورة جلوس الطفل فى مكان نظيف وجسد التهوية لحين الشفاء، وهذا يجنبه حدوث أى مضاعفات خطيرة.

مدة شفاء الأطفال من الأمراض المعدية

وأضاف العوضى، أن جميع الأمراض المعدية لها مدة للشفاء، وهى على النحو التالى:-

السخونيه تختفى "بالتدريج" خلال 3 أو 4 أيام وعلاجها عادة كمادات ونوعين من خافض الحرارة باستشارة الطبيب.

الاسهال يتحسن "تدريجيا" خلال 3 إلى 5 أيام.

نزلة البرد يشفى منها الطفل "بالتدريج" خلال 5 إلى 7 أيام.

النزلة الشعبية تشفى "تدريجيا" خلال أسبوعين أو أكثر.

وتابع، أن تكرار العطس والرشح أو رشح مطول بعد الشفاء من دور البرد يعنى أن الطفل مصاب بحساسية الأنف وقد يصاحبها كحة بشرقه تأتى في نوبات، ومايقرب من 80% من حالات حساسية الصدر يكون معها حساسية أنف، ولو الطفل لديه خنفرة وكتمة أنف متكررة ويفتح فمه ويشخر وهو نائم ويريل ورائحة فمه كريهة فى الصباح يجب الكشف مع طبيب أنف وأذن وحنجرة، وتستبعد اللحمية أو جسم غريب بالأنف.

مشاكل الأذن عند الأطفال

وأوضح الدكتور محمود عبد الرحمن العوضى استشارى الأطفال، أن الارتشاح خلف طبلة الاذن المتكرر يكون نتيجة (التهاب أذن وسطى متكرر أو جيوب أنفيه ولحميه أو مشاكل تشريحية ووظيفية الأذن وقناة استاكيوس) ويمكن أن يسبب مشاكل في ضغط الأذن ويقلل "حاسة السمع"، لذا يجب المتابعه مع دكتور أنف وأذن ودكتور السمعيات مهمه جدا، مشيرا إلى أن أدوار البرد المنتشرة حاليا صعبة على الأطفال والكبار لذا يجب الاهتمام بالعلاج والرعاية، والحذر من العدوى.

