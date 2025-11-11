أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد زيزو.. مصدر بالأهلي يكشف خريطة صفقات الشتاء.. منتخب مصر يواجه سويسرا في دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حدد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الخميس أو الجمعة المقبلين موعدا للعودة إلى القاهرة لقيادة تدريبات الفريق مجددا، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، وغادر رفقة معاونيه إلى الدنمارك لالتقاط الأنفاس عقب التتويج بالسوبر المحلي.

كشف مصدر داخل الأهلي كواليس تحركات مسئولي القلعة الحمراء لحسم صفقات الميركاتو الشتوي القادم في يناير.

تتجه نية حلمي طولان المدير الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، إلى استبعاد لاعبي بيراميدز من المشاركة ببطولة كأس العرب، والتي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولتين الأولى والثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق من اللحاق بمباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعرضه للإصابة أمام الزمالك في نهائي السوبر.

كشفت قناة أبو ظبي الرياضية عن نقل مباريات بطولة كأس العين الدولية الودية، التي سيشارك فيها منتخب مصر لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن، ضمن استعدادات الفراعنة لاستحقاقات الموسم القادم، أبرزها كأس الأمم الأفريقية 2025 المقررة بين 21 ديسمبر و18 يناير.

أرسل نادي الزمالك شكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي.



حقق منتخب مالي الفوز على نظيره منتخب السعودية بنتيجة 2ـ0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبا، يمثلون كل قارات العالم.

استقر الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة الكابتن خالد فتحي، بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد وشركة المتحدة للرياضة، على إقامة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي وسموحة يوم الجمعة المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.



قال محمد فضل نجم الأهلي السابق إن المارد الأحمر استحق الفوز بلقب كأس السوبر المصري عن جدارة واستحقاق.

تقرر أن يواجه منتخب مصر الناشئين نظيره منتخب سويسرا في دور ال32 من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة التي تقام حاليا في قطر والتي تختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر.

