الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميًا.. إقامة السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة في الإمارات

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة اليد
18 حجم الخط

 استقر الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة الكابتن خالد فتحي، بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد وشركة المتحدة للرياضة، على إقامة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي وسموحة يوم الجمعة المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء تحديد الموعد بعد سلسلة من الاجتماعات المثمرة التي جمعت الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، مع سعود إبراهيم صالح رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، ومسؤولي شركة المتحدة للرياضة، والكابتن عاصم السعدني الخبير الفني بالاتحاد الإماراتي حيث تم الاتفاق على جميع التفاصيل التنظيمية والفنية للمباراة.

ووجه الكابتن خالد فتحي خالص شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الإماراتي على الدعم الكبير والمساندة في استضافة اللقاء، مشيدًا بحسن التعاون بين الجانبين بما يعكس عمق العلاقات بين مصر والإمارات على المستويين الرياضي والإداري.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الأهلي وصل إلى الإمارات استعدادًا لخوض اللقاء المرتقب، بينما تصل بعثة سموحة اليوم بعد انتهاء أزمة التأشيرات التي واجهت الفريق خلال الأيام الماضية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصري لكرة اليد خالد فتحي الاتحاد الإماراتي لكرة اليد الأهلي سموحة

مواد متعلقة

كريم كحلة يحقق فضية وبرونزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

سارة سمير تحصد 3 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

تألق مصري في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية بحصد 19 ميدالية

إنجاز من نوع خاص، أبطال الذهب في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

دعم وإشادة، ياسر إدريس يلتقي السباحين المصريين في السعودية

عبد الرحمن يونس بطل الأثقال يحصد 3 ذهبيات في دورة التضامن الإسلامي

عبد الرحمن يونس يحطم الرقم العالمي لرفع الأثقال في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

تأجيل نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد في الإمارات

الأكثر قراءة

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

بينهم مصر، المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025

تراجع كبير، الذهب يفقد مكاسبه وسط ترقب لإعادة فتح الإغلاق الحكومي

محمد فضل: لا تطالبوا الزمالك بالبطولات قبل ترتيب البيت من الداخل والأهلي يستحق السوبر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية