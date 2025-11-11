رسميًا.. إقامة السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة في الإمارات

18 حجم الخط

استقر الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة الكابتن خالد فتحي، بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد وشركة المتحدة للرياضة، على إقامة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي وسموحة يوم الجمعة المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء تحديد الموعد بعد سلسلة من الاجتماعات المثمرة التي جمعت الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، مع سعود إبراهيم صالح رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، ومسؤولي شركة المتحدة للرياضة، والكابتن عاصم السعدني الخبير الفني بالاتحاد الإماراتي حيث تم الاتفاق على جميع التفاصيل التنظيمية والفنية للمباراة.

ووجه الكابتن خالد فتحي خالص شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الإماراتي على الدعم الكبير والمساندة في استضافة اللقاء، مشيدًا بحسن التعاون بين الجانبين بما يعكس عمق العلاقات بين مصر والإمارات على المستويين الرياضي والإداري.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الأهلي وصل إلى الإمارات استعدادًا لخوض اللقاء المرتقب، بينما تصل بعثة سموحة اليوم بعد انتهاء أزمة التأشيرات التي واجهت الفريق خلال الأيام الماضية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.