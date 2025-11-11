ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم تحت 17 عاما بعد الخسارة أمام مالي

18 حجم الخط

حقق منتخب مالي الفوز على نظيره منتخب السعودية بنتيجة 2ـ0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبا، يمثلون كل قارات العالم.

وبتلك النتيجة يفشل منتخب السعودية في التأهل للدور القادم بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية عشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب مالي المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

مشوار منتخب السعودية في البطولة

وكان المنتخب السعودي قد بدأ مشواره في البطولة بخسارة أمام النمسا 1-0، قبل أن يحقق فوزا على نيوزيلندا 3-2 في الجولة الثانية، إلا أن الهزيمة أمام مالي جعلت رصيده يتوقف عند 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في المجموعة خلف النمسا (9 نقاط) ومالي (6 نقاط)، بينما يغادر منتخب نيوزيلندا بدون نقاط.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم تحت 17 عاما

1- النمسا- 9 نقاط

2- مالي- 6 نقاط

3- السعودية- 3 نقاط

4- نيوزيلندا بدون أي نقاط

