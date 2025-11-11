الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
بعد صعود 9 منتخبات لدور الـ32، إنجاز إفريقي وعربي بكأس العالم تحت 17 عاما

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 عاما
حقق 9 منتخبات إفريقية إنجازا تاريخيا بتأهلها إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعد تألقها في مرحلة المجموعات.

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة كلا من: مصر، المغرب، تونس، زامبيا، السنغال، مالي، أوغندا، بوركينا فاسو، وجنوب أفريقيا، في إنجاز غير مسبوق. 

وفي المقابل، ودّع منتخب كوت ديفوار البطولة مبكرًا بعد خروجه من دور المجموعات، ليكون المنتخب الأفريقي الوحيد الذي لم يتمكن من بلوغ الدور التالي.

على الصعيد العربي، تأهل ثلاثة منتخبات عربية إلى الدور الثاني من البطولة، وهي: مصر، المغرب، وتونس، ليواصل العرب منافستهم بقوة في المراحل الإقصائية، وسط طموحات كبيرة لتحقيق نتائج مميزة في كأس العالم للناشئين.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025:

المجموعة الأولى: إيطاليا – جنوب أفريقيا

المجموعة الثانية: اليابان – البرتغال – المغرب

المجموعة الثالثة: السنغال – كرواتيا

المجموعة الرابعة: الأرجنتين – بلجيكا – تونس

المجموعة الخامسة: فنزويلا – إنجلترا – مصر

المجموعة السادسة: سويسرا – كوريا الجنوبية – المكسيك

المجموعة السابعة: ألمانيا – كولومبيا – كوريا الشمالية

المجموعة الثامنة: البرازيل – زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة – بوركينا فاسو – التشيك

المجموعة العاشرة: جمهورية أيرلندا – أوزبكستان – باراجواي

المجموعة الحادية عشرة: فرنسا – كندا – أوغندا

المجموعة الثانية عشرة: النمسا – مالي

