السعودية تسقط أمام مالي بثنائية وتفشل في التأهل لدور الـ 32 لكأس العالم للناشئين

منتخب السعودية تحت
منتخب السعودية تحت 17 عاما
حقق منتخب مالي الفوز على نظيره منتخب السعودية بنتيجة 2ـ0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبا، يمثلون كل قارات العالم.

وبتلك النتيجة يفشل منتخب السعودية في التأهل للدور القادم بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية عشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب  مالي المركز  الثاني برصيد 6 نقاط. 

 

منتخبات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، جمهورية كوريا

أفريقيا: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، مصر، أوغندا

الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا

أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا.

منتخب مالي مالي السعودية منتخب السعودية كاس العالم للناشئين

