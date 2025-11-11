كل ما تريد معرفته عن المتأهلين إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين.. 9 منتخبات أفريقية تصنع التاريخ.. ومصر تواجه سويسرا

18 حجم الخط

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، التي شهدت منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة.

من يتأهل إلي الدور القادم في كأس العالم للناشئين؟

ويتأهل إلى الدور التالي متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12، إلى جانب أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث، ليستكمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة إلى 32 منتخبًا في النسخة الحالية من البطولة.

وتمكن منتخب مصر من حسم تأهله إلى الدور المقبل، رغم خسارته أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات، بعد أن جمع 4 نقاط من فوز على هايتي برباعية نظيفة وتعادل مع فنزويلا بهدف لمثله، ليحجز بطاقة الصعود ضمن أفضل الثوالث.

ثلاثي عربي في الدور المقبل

وعلى الصعيد العربي، تأهلت 3 منتخبات عربية إلى الدور الـ32 من البطولة، وهي مصر وتونس والمغرب، بعدما نجح المنتخبان الأخيران أيضا في حجز مكانهما بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

إنجاز إفريقي في كأس العالم للناشئين

حقق 9 منتخبات أفريقية إنجازا تاريخيا بتأهلها إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعد الأداء المميز في دور المجموعات.

وجاءت المنتخبات الإفريقية المتأهلة إلي دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين هي: مصر، المغرب، تونس، زامبيا، السنغال، مالي، أوغندا، بوركينا فاسو، وجنوب أفريقيا.

في المقابل، خرج منتخب كوت ديفوار من البطولة، ليكون المنتخب الأفريقي الوحيد الذي ودع البطولة في دور المجموعات.

مفاجأة في الجولة الأخيرة

كما شهدت الجولة الختامية من دور المجموعات مفاجأة كبيرة، بعدما تمكن منتخب أوغندا من الفوز على فرنسا بهدف دون رد، ليحجز مكانه في الدور المقبل، فيما ودع منتخب السعودية البطولة بعد خسارته من مالي بهدفين دون رد.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025:

المجموعة الأولى: إيطاليا – جنوب أفريقيا

المجموعة الثانية: اليابان – البرتغال – المغرب

المجموعة الثالثة: السنغال – كرواتيا

المجموعة الرابعة: الأرجنتين – بلجيكا – تونس

المجموعة الخامسة: فنزويلا – إنجلترا – مصر

المجموعة السادسة: سويسرا – كوريا الجنوبية – المكسيك

المجموعة السابعة: ألمانيا – كولومبيا – كوريا الشمالية

المجموعة الثامنة: البرازيل – زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة – بوركينا فاسو – التشيك

المجموعة العاشرة: جمهورية أيرلندا – أوزبكستان – باراجواي

المجموعة الحادية عشرة: فرنسا – كندا – أوغندا

المجموعة الثانية عشرة: النمسا – مالي

قرعة دور الـ 32

وجاءت مواجهات دور الـ32 من المونديال على النحو التالي:

الأرجنتين ضد المكسيك

البرتغال ضد بلجيكا

مصر ضد سويسرا

أيرلندا ضد كندا

المغرب ضد الولايات المتحدة

زامبيا ر مالي

البرازيل ضد باراجواي

فرنسا ضد كولومبيا

تونس ضد النمسا

إنجلترا ضد كوريا الجنوبية

فنزويلا ضد كوريا الشمالية

اليابان ضد جنوب أفريقيا

إيطاليا ضد التشيك

كرواتيا ضد أوزبكستان

السنغال ضد أوغندا

ألمانيا ضد بوركينا فاسو

منافس منتخب مصر في دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين

تقرر أن يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مع نظيره منتخب سويسرا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليًا في قطر، والتي تستمر منافساتها حتى يوم 27 نوفمبر الجاري.

وجاء تأهل الفراعنة الصغار إلى الدور الإقصائي بعد احتلالهم المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليصعدوا ضمن أفضل ثمانية منتخبات جاءت في المركز الثالث خلال دور المجموعات.

وكان المنتخب المصري قد افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على هايتي بنتيجة 4-0، ثم تعادل مع فنزويلا 1-1 قبل أن يتعرض للخسارة أمام إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبهذه النتائج، جاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

فنزويلا – 7 نقاط

إنجلترا – 6 نقاط

مصر – 4 نقاط

هايتي – دون نقاط

