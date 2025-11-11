الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
موعد عودة توروب إلى القاهرة لقيادة الأهلي

حدد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الخميس أو الجمعة المقبلين موعدا للعودة إلى القاهرة لقيادة تدريبات الفريق مجددا، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، وغادر رفقة معاونيه إلى الدنمارك لالتقاط الأنفاس عقب التتويج بالسوبر المحلي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل  يوم السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتوج الأهلي أمس الأول ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

الجريدة الرسمية