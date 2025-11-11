محمد فضل: لا تطالبوا الزمالك بالبطولات قبل ترتيب البيت من الداخل والأهلي يستحق السوبر

18 حجم الخط

قال محمد فضل نجم الأهلي السابق إن المارد الأحمر استحق الفوز بلقب كأس السوبر المصري عن جدارة واستحقاق.

وأضاف في حواره مع فيتو: أن بطولة السوبر المصري مهمة جدا وجاءت في الوقت المناسب تماما للقلعة الحمراء وساعدت ييس توروب مدرب الأهلي الجديد على تقديم أوراق اعتماده وتعزيز علاقته بجمهور الأهلي.

توروب فرض أسلوبه علي الزمالك

وتابع: ييس توروب نجح في فرض أسلوبه على الزمالك وفي إظهار شخصية الأهلي الحقيقية، ونجح في زيادة التعاون في الجزء الأمامي للفريق وتبادل زيزو وتريزيجيه وبن شرقي المراكز في سهولة ويسر مما أرهق الزمالك.

وواصل: ورفض محمد فضل مقولة أن أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك أهدى الفوز للأهلي بسبب البدء بتشكيل خاطئ والتغييرات غير المناسبة في تكتيك الأبيض، مؤكدا: لا نسطتيع الربط بين سوء حالة الزمالك وفوز الأهلي لأن الأحمر قدم مباراة كبيرة.

محمد فضل مع محرر فيتو

وأضاف: أحمد عبد الرؤوف سيكون من المدربين المميزين في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة أنه صغير في السن، وأشار إلى أن البدء بسيف فاروق جعفر وعمرو ناصر لا يعد خطأ بل هي وجهة نظر فنية ولو نجحت لكان الجميع أشاد بمدرب الزمالك.

وقال: وجهة نظر أحمد عبدالرؤوف أنه كان يريد اللعب بأكبر عدد من اللاعبين في وسط الملعب ولكن الهزيمة هي التي تفتح دائما كبيرا من الانتقاد خاصة أنها كانت أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

محمد فضل يتحدث عن زيزو

وقال حول مستوى زيزو: يكفي أنه حصل على رجل المباراة وقدم أداء جيدا، ولم يتأثر بالضغوط التي صاحبت انتقاله من الأهلي والزمالك والتي أثارت ضجة كبيرة في الوشط الرياضي.

وأضاف: لا يوجد لاعب كبير لا يلعب تحت ضغط، وقيمة اللاعب تقاس بقدرته على تحمل الضغوط والتغلب على التحديات وهو ما فعله زيزو.

الزمالك يفتقد الاستقرار المالي والفني والإداري

وحول عدم تطور أداء الزمالك عن العام الماضي رغم استقدامه 10 صفقات دفعة واحدة قال محمد فضل: العدد الكبير من الصفقات ليس ميزة، أن تأتي بعشرة صفقات مرة واحدة وتدفع بهم جميعا في الملعب فإن ذلك قد يشكل عبئا على الفريق لأن لا يعرف بعضهم بعضا ولم يلعبوا معا قبل ذلك ودرجة الانسجام بينهم ليست كافية لتطور الأداء.

وواصل: الزمالك يفتقد الاستقرار المالي والفني والإداري وهذا يصعب مهمته في مواجهة الفرق التي تتمتع بهذا الاستقرار.

واختتم حديثه: المطلوب من الزمالك أن يبدأ بترتيب البيت من الداخل لأن هناك تغيير سريع في المدربين وتأخر حصول اللاعبين والمدربين على المستحقات والعديد من الأزمات التي نعلمها جميعا.

