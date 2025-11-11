الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
مصدر بالأهلي يكشف خريطة صفقات الشتاء

 كشف مصدر داخل الأهلي كواليس تحركات مسئولي القلعة الحمراء لحسم صفقات الميركاتو الشتوي القادم في يناير. 

وأضاف: نستهدف التعاقد مع أربع صفقات جديدة في انتقالات الشتاء لتدعيم صفوف الفريق. 

وأوضح أن الأهلي يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد وظهيرين أيمن وأيسر وأيضا مدافع صريح. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

 وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل  يوم السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتوج الأهلي أمس الأول ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

