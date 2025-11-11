الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات بطولة كأس العين الدولية الودية بمشاركة منتخب مصر

كشفت  قناة أبو ظبي الرياضية عن نقل مباريات بطولة كأس العين الدولية الودية، التي سيشارك فيها منتخب مصر لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن، ضمن استعدادات الفراعنة لاستحقاقات الموسم القادم، أبرزها كأس الأمم الأفريقية 2025 المقررة بين 21 ديسمبر و18 يناير.

مباريات بطولة كأس العين الدولية الودية

وتنطلق البطولة يوم الخميس المقبل وتستمر حتى يوم الثلاثاء، بمشاركة منتخبات أوزبكستان، إيران، وكاب فيردي، حيث يلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان في نصف النهائي يوم الجمعة المقبل الساعة 7 مساءً على استاد هزاع بن زايد.

ويواجه الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان الفائز من مباراة إيران وكاب فيردي في نهائي البطولة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، بينما تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الفريقين الخاسرين يوم الاثنين 17 نوفمبر، على نفس الملعب.

مواعيد مباريات بطولة كأس العين الدولية الودية

14 نوفمبر: مصر ضد أوزبكستان – استاد هزاع بن زايد – الساعة 6 مساءً

13 نوفمبر: كاب فيردي ضد إيران – استاد هزاع بن زايد – الساعة 6 مساءً

17 نوفمبر: مباراة تحديد المركز الثالث – استاد هزاع بن زايد – الساعة 6 مساءً

18 نوفمبر: النهائي – استاد هزاع بن زايد – الساعة 6 مساءً

كأس العين الدولية الودية منتخب مصر مصر حسام حسن أوزبكستان

