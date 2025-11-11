منافس مصر، تفاصيل مشوار سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب سويسرا، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، المقامة حاليا في قطر، والتي تستمر حتى يوم 27 نوفمبر الجاري.

منتخب سويسرا يتأهل لدور الـ 32

منتخب سويسرا تأهل إلى هذا الدور بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بأداء قوي ومستقر خلال دور المجموعات.

مشوار منتخب سويسرا في دور المجموعات

واستهل المنتخب السويسري مشواره بفوز كبير على كوت ديفوار بنتيجة 4-1، ثم تعادل سلبيا مع كوريا الجنوبية في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بانتصار مستحق على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب مجموعة سويسرا في كأس العالم للناشئين

1ـ سويسرا 7 نقاط

2ـ كوريا الجنوبية 7 نقاط

3ـ المكسيك 3 نقاط

4ـ كوت ديفوار 0 نقاط

مصر تتأهل كأفضل الثوالث

في المقابل، تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، بعدما جمع 4 نقاط في المجموعة الخامسة عقب فوزه على هايتي (4-1)، وتعادله مع فنزويلا (1-1)، وخسارته من إنجلترا (3-0).

مباراة منتخب مصر وسويسرا في دور ال32

ومن المقرر أن تقام المواجهة بين المنتخبين يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري.

الـ 32 ضمن أفضل ثماني منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الإثني عشر في كأس العالم للناشئين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.