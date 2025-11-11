منتخب السعودية يكتب أسوأ مشاركة في كأس العالم للناشئين بعد الخسارة من مالي

18 حجم الخط

ودع المنتخب السعودي تحت 17 عاما منافسات بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر، بعد أداء ضعيف لم يسبق له مثيل في تاريخ مشاركاته بالبطولة، حيث جمع الأخضر 3 نقاط فقط من فوز واحد مقابل هزيمتين في دور المجموعات.

وافتتح المنتخب السعودي مشواره بالخسارة أمام النمسا 0-1، قبل أن يحقق فوزا صعبا على نيوزيلندا 3-2، لكنه تعرض لهزيمة ثانية أمام مالي 0-2، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية عشرة خلف النمسا بـ9 نقاط ومالي بـ6 نقاط.

وبعد الخسارة أمام مالي يفشل منتخب السعودية في التأهل للدور القادم بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية عشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب مالي المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

تاريخ مشاركات منتخب السعودية في كأس العالم للناشئين

وتاريخ مشاركات المنتخب السعودي في البطولة كالتالي:

1985: المشاركة الأولى، أنهى دور المجموعات بانتصارين وتعادل، جمع 5 نقاط وتأهل إلى دور الثمانية قبل الخسارة أمام البرازيل 1-2.

1987: جمع نقطة واحدة من فوز واحد وتعادل وهزيمة، ليغادر البطولة مبكرا من المركز الثالث.

1989: حقق فوزًا واحدًا وتعادل مرتين، ليصعد وصيفا في المجموعة ويواصل المنافسة نحو المراحل النهائية.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم تحت 17 عاما

1- النمسا- 9 نقاط

2- مالي- 6 نقاط

3- السعودية- 3 نقاط

4- نيوزيلندا بدون أي نقاط

