الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب السعودية يكتب أسوأ مشاركة في كأس العالم للناشئين بعد الخسارة من مالي

منتخب السعودية تحت
منتخب السعودية تحت 17 عاما
18 حجم الخط

ودع المنتخب السعودي تحت 17 عاما منافسات بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر، بعد أداء ضعيف لم يسبق له مثيل في تاريخ مشاركاته بالبطولة، حيث جمع الأخضر 3 نقاط فقط من فوز واحد مقابل هزيمتين في دور المجموعات.

وافتتح المنتخب السعودي مشواره بالخسارة أمام النمسا 0-1، قبل أن يحقق فوزا صعبا على نيوزيلندا 3-2، لكنه تعرض لهزيمة ثانية أمام مالي 0-2، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية عشرة خلف النمسا بـ9 نقاط ومالي بـ6 نقاط.

وبعد الخسارة أمام مالي يفشل منتخب السعودية في التأهل للدور القادم بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية عشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب  مالي المركز  الثاني برصيد 6 نقاط. 

تاريخ مشاركات منتخب السعودية في كأس العالم للناشئين

وتاريخ مشاركات المنتخب السعودي في البطولة كالتالي:

1985: المشاركة الأولى، أنهى دور المجموعات بانتصارين وتعادل، جمع 5 نقاط وتأهل إلى دور الثمانية قبل الخسارة أمام البرازيل 1-2.

1987: جمع نقطة واحدة من فوز واحد وتعادل وهزيمة، ليغادر البطولة مبكرا من المركز الثالث.

1989: حقق فوزًا واحدًا وتعادل مرتين، ليصعد وصيفا في المجموعة ويواصل المنافسة نحو المراحل النهائية.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم تحت 17 عاما

 1- النمسا- 9 نقاط 

2- مالي- 6 نقاط 

3- السعودية- 3 نقاط 

4- نيوزيلندا بدون أي نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كاس العالم للناشئين كأس العالم المنتخب السعودي النمسا منتخب السعودية مالي

مواد متعلقة

تعرف على مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين

كل ما تريد معرفته عن المتأهلين إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين.. 9 منتخبات أفريقية تصنع التاريخ.. ومصر تواجه سويسرا

منافس مصر، تفاصيل مشوار سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم للناشئين

بعد صعود 9 منتخبات لدور الـ32، إنجاز إفريقي وعربي بكأس العالم تحت 17 عاما

بينهم مصر، المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم تحت 17 عاما بعد الخسارة أمام مالي

السعودية تسقط أمام مالي بثنائية وتفشل في التأهل لدور الـ 32 لكأس العالم للناشئين

الاتحاد التركي يوقف أكثر من 1000 لاعب بسبب المراهنات

الأكثر قراءة

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

برق ورعد، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة (فيديو)

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

منافس مصر، تفاصيل مشوار سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم للناشئين

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

"الوطنية للانتخابات": إعلان الحصر العددي للأصوات دون إصدار نتائج رسمية داخل اللجان

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية