تعرف على مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين

تحددت المنتخبات المتنافسة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، والمقامة حاليا في قطر والتي تختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025

وفيما يلي قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025:

المجموعة الأولى: إيطاليا – جنوب أفريقيا

المجموعة الثانية: اليابان – البرتغال – المغرب

المجموعة الثالثة: السنغال – كرواتيا

المجموعة الرابعة: الأرجنتين – بلجيكا – تونس

المجموعة الخامسة: فنزويلا – إنجلترا – مصر

المجموعة السادسة: سويسرا – كوريا الجنوبية – المكسيك

المجموعة السابعة: ألمانيا – كولومبيا – كوريا الشمالية

المجموعة الثامنة: البرازيل – زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة – بوركينا فاسو – التشيك

المجموعة العاشرة: جمهورية أيرلندا – أوزبكستان – باراجواي

المجموعة الحادية عشرة: فرنسا – كندا – أوغندا

المجموعة الثانية عشرة: النمسا – مالي

مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عاما

وجاءت مواجهات دور الـ32 من مونديال الناشئين على النحو التالي:

الأرجنتين ضد المكسيك

البرتغال ضد بلجيكا

مصر ضد سويسرا

أيرلندا ضد كندا

المغرب ضد الولايات المتحدة

زامبيا ر مالي

البرازيل ضد باراجواي

فرنسا ضد كولومبيا

تونس ضد النمسا

إنجلترا ضد كوريا الجنوبية

فنزويلا ضد كوريا الشمالية

اليابان ضد جنوب أفريقيا

إيطاليا ضد التشيك

كرواتيا ضد أوزبكستان

السنغال ضد أوغندا

ألمانيا ضد بوركينا فاسو

