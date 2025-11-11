كاف يحدد موعد مباراتي الزمالك أمام زيسكو وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

18 حجم الخط

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولتين الأولى والثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات الجولة الأولى.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود انقسامات واضحة داخل إدارة الكرة بشأن مصير الجهاز الفني الحالي.

وأكد المصدر أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، يتمسّك باستمرار أحمد عبد الرؤوف في منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة، نظرًا لاقتناعه بقدراته الفنية والتزام اللاعبين معه.

في المقابل، يرى بعض أعضاء الإدارة ضرورة التعاقد مع مدير فني جديد، سواء أجنبي أو مصري من أصحاب الأسماء الكبيرة، لإضفاء مزيد من الخبرات على الفريق وتحقيق استقرار طويل المدى.

ومن المنتظر حسم الملف خلال الساعات القادمة بعد اجتماع موسّع داخل النادي.

