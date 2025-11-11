الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
رياضة

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد زيزو بسبب عدم مصافحة هشام نصر

زيزو
زيزو
 أرسل نادي الزمالك شكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي.

 

شكوى الزمالك ضد زيزو 

 يأتي ذلك بسبب التصرف الذي صدر من زيزو أثناء مراسم التتويج عقب نهائي كأس السوبر المحلي، وعدم مصافحته للمهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في السوبر.

واستند نادي الزمالك في شكواه على لائحة لجنة الانضباط التي تؤكد على اللاعبين أهمية الاحترام والالتزام بالمعايير الموضوعة والروح الرياضية.

وتنص المادة 6/6 من لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على فرض عقوبات على من يتعرض بالإساءة إلى الاتحاد أو المجلس أو اللجنة أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة.

وطالب الزمالك في شكواه بتوقيع العقوبات اللازمة على اللاعب طبقًا للائحة.

الجريدة الرسمية