طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها للصحة

18 حجم الخط

طريقة عمل التلبينة النبوية، التلبينة النبوية من الأطعمة المباركة التي أوصى بها النبي الكريم لما تحتويه من فوائد عظيمة للصحة الجسدية والنفسية.

وقد ورد في الحديث الشريف قوله: "التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن"، أي إنها تريح القلب وتخفف الحزن والهم، وسميت تلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها، على الرغم من أنها تعد من الشعير وليس من اللبن.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل التلبينة النبوية.

مكونات عمل التلبينة النبوية:

ملعقتان كبيرتان من دقيق الشعير الكامل أو مطحون الشعير

كوبان من الماء

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي حسب الرغبة

كوب من الحليب اختياري لزيادة القيمة الغذائية والطعم

طريقة عمل التلبينة النبوية

طريقة عمل التلبينة النبوية:

ضعي كوبين من الماء في قدر على نار متوسطة واتركيه حتى يبدأ بالغليان.

أضيفي ملعقتين من دقيق الشعير إلى الماء المغلي مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل الخليط.

دعي الخليط يطهى على نار هادئة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة حتى يصبح قوامه مشابها للشوربة السميكة.

بعد رفع القدر عن النار، أضيفي العسل للتحلية حسب الرغبة.

يمكن أيضا إضافة الحليب الدافئ بدلا من جزء من الماء للحصول على طعم أغنى وقوام كريمي.

تقدم التلبينة دافئة، ويمكن تناولها في الصباح على الريق أو قبل النوم لتهدئة الأعصاب والمعدة.

الفوائد الصحية للتلبينة النبوية

مهدئة للأعصاب ومقاومة للحزن، حيث تحتوي التلبينة على مركبات غذائية تساعد على إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب. تحسن من صحة الجهاز الهضمي، والشعير غني بالألياف الذائبة التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك وتنقية القولون من السموم. تخفض الكوليسترول وتقي من أمراض القلب، والألياف الموجودة في الشعير (خاصة بيتا جلوكان) تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم. تنظم سكر الدم، وبفضل محتواها العالي من الألياف، تعمل التلبينة على إبطاء امتصاص السكر مما يساهم في استقرار مستويات الجلوكوز، وهي مفيدة لمرضى السكري. تقوي المناعة وتغذي الجسم، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم والحديد، مما يدعم جهاز المناعة ويزيد من طاقة الجسم. مفيدة للبشرة والشعر، لاحتوائها على مضادات أكسدة وفيتامينات B، تساعد التلبينة على تغذية البشرة من الداخل وتمنحها إشراقة طبيعية، كما تقوي الشعر وتقلل تساقطه. تساعد في إنقاص الوزن، لأنها تمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتحتوي على سعرات حرارية قليلة، فهي مثالية لمن يتبع نظام غذائي صحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.