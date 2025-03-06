الخميس 06 مارس 2025
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صحة ومرأة

التلبينة النبوية لصحة العظام، تؤخر الشيخوخة وتمدك بالطاقة

التلبينة النبوية
التلبينة النبوية للصحة

التلبينة النبوية هي واحدة من الأطعمة التي أوصى بها النبي محمد ﷺ لما لها من فوائد صحية عديدة، حيث قال عنها: "التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن" (رواه البخاري ومسلم). والتلبينة هي حساء مصنوع من دقيق الشعير الكامل مع الماء أو الحليب والعسل، وسُميت بذلك لأنها تشبه في قوامها اللبن. 

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وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن لها تأثيرات إيجابية على الصحة البدنية والعقلية، مما يجعلها غذاءً متكاملًا يمكن الاستفادة منه في الحياة اليومية.
 

التلبينة النبوية
التلبينة النبوية


أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن التلبينة النبوية ليست مجرد طعام، بل هي علاج طبيعي موصى به في السنة النبوية، وقد أثبت العلم الحديث فوائدها العظيمة للصحة الجسدية والعقلية. 

وتستعرض الدكتورة هدى في السطور التالية أهم فوائد التلبينة النبوية.

القيمة الغذائية للتلبينة النبوية
 

تحتوي التلبينة على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، مثل:
الألياف الغذائية: تساعد في تحسين الهضم وخفض الكولسترول.
الفيتامينات والمعادن: مثل فيتامينات B، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، وهي ضرورية لعمليات الجسم الحيوية.
مضادات الأكسدة: التي تحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.
الأحماض الأمينية: التي تساهم في بناء وتجديد الخلايا.


فوائد التلبينة النبوية الصحية
 

1. تهدئة الأعصاب وتقليل الاكتئاب
أحد أهم فوائد التلبينة هو تأثيرها المهدئ على الجهاز العصبي، فقد أشار النبي ﷺ إلى أنها "تذهب ببعض الحزن"، وهو ما أكدته الأبحاث الحديثة التي وجدت أن الشعير يحتوي على مركبات طبيعية تعزز إنتاج هرمون السيروتونين، المسؤول عن تحسين المزاج وتقليل القلق والاكتئاب. لذلك، تعتبر التلبينة غذاءً مثاليًا لمن يعانون من التوتر والضغوط النفسية.

 

2. دعم صحة الجهاز الهضمي
الشعير غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، مما يساعد في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما تعمل التلبينة على تحسين صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالقولون العصبي والالتهابات المعوية.

 

3. تحسين صحة القلب وخفض الكوليسترول
أثبتت الدراسات أن تناول التلبينة بانتظام يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. فالألياف الموجودة في الشعير تعمل على امتصاص الدهون الضارة ومنع تراكمها في الأوعية الدموية، مما يحافظ على صحة القلب.

 

4. ضبط مستوى السكر في الدم
تعتبر التلبينة خيارًا غذائيًا مناسبًا لمرضى السكري، حيث تساعد الألياف الموجودة في الشعير على تقليل امتصاص السكر في الأمعاء، مما يحد من ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. كما أن تناولها بانتظام يساهم في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

 

5. تعزيز صحة العظام والمفاصل
تحتوي التلبينة على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن ضرورية للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها. كما أن لها تأثيرًا مضادًا للالتهابات، مما يساعد في تخفيف آلام المفاصل وتقليل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

 

6. تحسين المناعة والوقاية من الأمراض
نظرًا لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، تساعد التلبينة في تقوية جهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم للأمراض المختلفة، مثل نزلات البرد والعدوى البكتيرية والفيروسية.

 

7. تعزيز صحة البشرة وتأخير الشيخوخة
الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة الموجودة في التلبينة تلعب دورًا في تجديد خلايا الجلد، مما يساهم في تحسين نضارة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة. كما أن تناولها بانتظام يساعد في علاج بعض مشكلات الجلد مثل الجفاف والحساسية.

 

8. تعزيز الطاقة وتحسين الأداء البدني والعقلي
نظرًا لغناها بالعناصر الغذائية الضرورية، تعتبر التلبينة مصدرًا جيدًا للطاقة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة الإفطار أو قبل ممارسة الأنشطة البدنية. كما أنها تساعد في تحسين التركيز والقدرة على التفكير، مما يجعلها غذاءً مفيدًا للطلاب وكبار السن.

 

كيفية تحضير التلبينة النبوية
 

فوائد التلبينة
فوائد التلبينة

لتحضير التلبينة بطريقة صحيحة والاستفادة من فوائدها، يمكن اتباع الخطوات التالية:
المكونات:
ملعقتان كبيرتان من دقيق الشعير الكامل.
كوب من الماء أو الحليب.
ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).


طريقة التحضير:

يُمزج دقيق الشعير مع الماء أو الحليب في وعاء على نار متوسطة.
يُحرَّك المزيج باستمرار حتى يتماسك قوامه.
يُترك ليبرد قليلًا، ثم يُضاف العسل حسب الرغبة للتحلية.
يُفضل تناولها دافئة للحصول على أقصى فائدة.

 

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