فوائد الشعير، يحمى من السرطان وأنيميا فقر الدم ويقوى العظام

فوائد الشعير، الشعير من الحبوب الشهيرة التي عرفت منذ القدم وكان يستخدم في الطب القديم وحاليا يدخل في صناعة بعض الأدوية.

وفوائد الشعير، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ويستخدم في صناعة المخبوزات وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول الشعير

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشعير هو أحد أقدم الحبوب التي استخدمها الإنسان في غذائه، ويعتبر من المصادر الغذائية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، ويتمتع الشعير بفوائد صحية متعددة، ويعد من الحبوب التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي بشكل مستمر لدعم الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

فوائد الشعير

فوائد الشعير للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الشعير:-

يعد الشعير مصدر ممتاز للألياف الغذائية، حيث تحتوي حبوب الشعير على نوعين رئيسيين من الألياف، هما الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان، هذه الألياف تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد في تسريع حركة الطعام عبر الأمعاء وتمنع الإمساك.

الألياف القابلة للذوبان تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يعتبر الشعير مصدر غني بالمعادن والفيتامينات، مثل الماغنيسيوم، الحديد، وفيتامين ب6، وهي العناصر التي تساهم في تعزيز وظائف الجسم المختلفة، الماغنيسيوم يلعب دور مهم في دعم صحة العظام والأعصاب، بينما يساعد الحديد في تعزيز قدرة الجسم على نقل الأوكسجين إلى الأنسجة، مما يعزز من مستويات الطاقة ويمنع فقر الدم.

يمتاز الشعير بكونه غني بمضادات الأكسدة، مثل السيلينيوم والفينولات، التي تساعد في حماية الجسم من تأثيرات الجذور الحرة، والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا وبالتالي تساهم في تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري، ومن خلال تعزيز قدرة الجسم على مكافحة هذه الجذور، يساهم الشعير في الوقاية من هذه الأمراض.

يحسن مستويات السكر في الدم، والدراسات أظهرت أن تناول الشعير قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثانى، يعود ذلك إلى الألياف القابلة للذوبان التي تبطئ امتصاص السكر في الأمعاء.

يعمل الشعير أيضا على تعزيز الشعور بالشبع، مما يساعد في التحكم في الوزن. الألياف في الشعير تتفاعل مع الماء لتكوين هلام سميك، مما يبطئ عملية الهضم ويزيد من الإحساس بالشبع لفترة أطول. هذا يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

طرق تناول الشعير

وتابع، يعتبر الشعير من الأطعمة الصحية التي توفر العديد من الفوائد الغذائية والصحية، ويمكن إدخاله في النظام الغذائي بعدة طرق، سواء كان مطهيا أو كعصير، أو حتى إضافته إلى الخبز أو الحساء.