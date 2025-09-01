الإثنين 01 سبتمبر 2025
اقتصاد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي اليوم الإثنين، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي. ويأتى هذا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي وازدياد الطلب على المواد الغذائية الأساسية.

سعر الأرز الشعير بالسوق المحلية اليوم 

سعر الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم في الأسواق المحلية استقرارًا عند 16.800  جنيه للطن ويُعد هذا النوع من الأرز أحد أكثر الأصناف طلبًا من قبل المطاحن والمضارب.

 

سعر الأرز الشعير «رفيع الحبة» اليوم

استقر سعر  الأرز الشعير رفيع الحبة، عند  13.800 جنيه للطن 

 

أسعار الأرز الأبيض البلدي" عريض الحبة "

استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة عند 25.000 جنيه للطن

 

أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة» 

ـ الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5%، فقد بلغ سعره اليوم 21.000 جنيه للطن

 

