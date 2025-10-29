اعرفى فوائد خبز الشعير وسعراته الحرارية وطريقة تحضيره

خبز الشعير من أنواع الخبز التى كانت سائدة فى العصور القديمة وهو ذات قيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وخبز الشعير تنتشر مؤخرا فى وقتنا الحالى لأنه قليل السعرات الحرارية وتفضله بعض الفتيات لأنه مناسب لفترات الريجيم لأنه مشبع جدا وسعراته قليلة ولكنه يحضر فى المنزل.

فوائد خبز الشعير

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن خبز الشعير هو خبز الأنبياء، وما دخل جوفا إلا وأخرج كل داء فيه، وهو قوت الأنبياء عليهم السلام، والشعير مؤشره الجلايسيمى منخفض لذلك هو مناسب لمرضى السكر، وغنى بالألياف، ويمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما أنه يقلل مستوى الكوليسترول الضار، ولكنه ليس خالي من الجلوتين.

أسهل طريقة لعمل خبز الشعير

وأضاف سلامة، أن اسهل طريقة لتحضير خبز الشعير فى المنزل:-

مكونات عمل خبز الشعير:-

4 كوب ماء أو حليب

2 كوب دقيق شعير جاهز

نصف ملعقة كبيرة ملح

ربع كوب زيت زيتون

طريقة عمل خبز الشعير

طريقة عمل خبز الشعير وسعراته الحرارية:-

نحضر جميع المكونات ونضعها معا فى الخلاط الكهربائي.

نشرب جيدا حتى نحصل على عجينة أثقل قليلا من عجينة الكريب.

نتركها نصف ساعة حتى تستريح.

لسهولة تنفيذها نضع العجين فى زجاجة كاتشب فارغة ويتم تسويته مثل البان كيك والمرئي على مقلاة غير لاصقة ساخنة بها رشة زيت، ونتركها تسخن.

ثم نضع مقدار فنجان صغير من العجين فى المقلاة ونفردها بالملعقة لتوزيعها جيدا.

نتركها حتى تنضج من الاسفل ويحمى لونها، ثم نقلبها على الوجه الاخر ونتركها أيضا حتى تمام النضج.

يجب عند قلبه على الوجه الآخر تعلية النار ونلاحظ أن الخبز ينتفخ وهذا يعنى أنه ينضج من الداخل، ثم نهدىء النار سريعا حتى تمام النضج.

ثم نرفعه من على النار ونضعه فى طبق وهكذا حتى تنتهى الكمية.

وكمية العجين تحضر 20 رغيف بحجم كف اليد.

يحفظ بالثلاجة وليس الفريزر.

هذه الكمية كلها بها 780 سعر حراري، إذا تم تحضيرها بالماء، حيث تحتوى على 120 جرام كربوهيدرات و16 جرام دهون.

هذه الطريقة خالية من الخميرة وهى مناسبة لمرضى حساسية الخميرة.

