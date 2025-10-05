مناسب للدايت ومرضى السكر، طريقة عمل خبز الشعير

طريقة عمل خبز الشعير، خبز الشعير يعتبر من أكثر أنواع الخبز الصحية التي ينصح بها للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية لإنقاص الوزن.

وطريقة عمل خبز الشعير، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهو غني بالألياف والمعادن ومفيد جدا للجهاز الهضمي، كما يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة مما يساعد على تقليل كميات الطعام المتناولة خلال اليوم.

وتقدم فاطمة الزهراء محمد خبيرة التدبير المنزلي، طريقة عمل خبز الشعير.

مكونات عمل خبز الشعير:-

كوبان من دقيق الشعير الكامل

نصف كوب من دقيق القمح الكامل اختياري لتحسين الملمس والطعم

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر البني لتنشيط الخميرة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

كوب إلى كوب وربع من الماء الدافئ بحسب الحاجة للعجن

طريقة عمل خبز الشعير:-

في كوب صغير، اخلطي الخميرة مع السكر البني وربع كوب ماء دافئ، واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تتكون فقاعات على الوجه.

في وعاء كبير، اخلطي دقيق الشعير مع دقيق القمح والملح.

أضيفي خليط الخميرة وزيت الزيتون، وابدئي في العجن تدريجيا مع إضافة الماء الدافئ حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة.

اعجني العجينة لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تصبح ناعمة.

غطيها بقطعة قماش مبللة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى يتضاعف حجمها.

بعد التخمير، قطعي العجين إلى كرات متوسطة الحجم، وافردي كل كرة على شكل دائرة أو رغيف صغير.

يمكنك خبزه على الصاج أو في الفرن حسب الرغبة.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية.

ضعي الأرغفة على صينية مبطنة بورق الزبدة، واخبزيها لمدة 10–12 دقيقة حتى تنتفخ وتكتسب لون ذهبي.

أو سخني صاج غير لاصق على نار متوسطة، وضعي الرغيف حتى يبدأ بالانتفاخ، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى حتى ينضج.

طريقة عمل خبز الشعير

نصائح عند تناول خبز الشعير لإنقاص الوزن

يفضل تناوله في وجبة الإفطار أو الغداء بدلا من الخبز الأبيض أو البلدي.

يمكنك تناول رغيف صغير مع بيضة مسلوقة أو قطعة جبن خفيف أو تونة بدون زيت.

تجنبي تناول الخبز مع الأطعمة الدسمة أو المقليات لتجنب زيادة السعرات الحرارية.

ينصح بشرب كميات كافية من الماء يوميا، لأن الألياف في الشعير تحتاج إلى سوائل لهضمها جيدا.

فوائد خبز الشعير

ومن فوائد خبز الشعير:-

يساعد على الشعور بالشبع، حيث يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، خصوصا “بيتا جلوكان”، التي تمتص الماء داخل المعدة وتشكل مادة هلامية تقلل من سرعة الهضم، مما يمنح شعور بالشبع لفترة أطول.

ينظم مستوى السكر في الدم، والألياف الموجودة في الشعير تبطئ امتصاص الجلوكوز، مما يساعد في السيطرة على مستويات السكر بالدم ويقلل من الرغبة في تناول الحلويات.

يخفض الكوليسترول الضار، والاستمرار في تناول خبز الشعير يساعد في تقليل الكوليسترول الضار، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد في تحسين الهضم، والألياف تحفز حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما تساهم في تنظيف القولون من السموم المتراكمة.

يقلل من احتباس السوائل في الجسم، لأن الشعير من الحبوب المدرة للبول، ما يساعد الجسم على التخلص من الماء الزائد ويقلل الانتفاخ.

