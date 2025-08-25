فوائد شرب الشعير للصحة العامة ولعلاج الأمراض المزمنة

فوائد شرب الشعير، يُعد الشعير من أقدم الحبوب التي عرفها الإنسان، حيث استخدم منذ آلاف السنين كغذاء ودواء في آن واحد.

وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن شرب الشعير، سواء في صورة مشروب طبيعي مغلي أو كمستخلص، يحمل العديد من الفوائد الصحية التي تجعله مشروبًا مميزًا يوصي به خبراء التغذية والأطباء على حد سواء.

فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة، ويساهم في الوقاية من أمراض عديدة، إضافة إلى دوره في تعزيز الطاقة وتحسين وظائف الجسم المختلفة.

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن شرب الشعير ليس مجرد عادة تقليدية، بل هو أسلوب صحي يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض، كما أنه يحافظ على الوزن المثالي، ويعزز المناعة، ويمنح الجسم طاقة وحيوية.





أهم فوائد شرب الشعير على الصحة

الشعير للصحة

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد شرب الشعير على الصحة.

أولًا: تركيبته الغذائية الغنية

الشعير يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الألياف القابلة للذوبان، والفيتامينات (خاصة فيتامين B المركب)، والمعادن كالحديد والمغنيسيوم والزنك والفسفور. كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة التي تتسبب في الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة. وبفضل هذه التركيبة المتكاملة، يُعتبر شرب الشعير وسيلة طبيعية لدعم الجسم وتعزيز صحته.

ثانيًا: تنظيم مستويات السكر في الدم

من أبرز فوائد شرب الشعير قدرته على المساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم. إذ تحتوي حبوب الشعير على ألياف "البيتا جلوكان" القابلة للذوبان، والتي تعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز في الأمعاء، ما يمنع الارتفاع المفاجئ للسكر بعد تناول الطعام. لذلك، يُنصح مرضى السكري أو من لديهم تاريخ عائلي مع هذا المرض بتناول مشروب الشعير بانتظام ضمن النظام الغذائي المتوازن.

ثالثًا: دعم صحة القلب والأوعية الدموية

شرب الشعير يعد صديقًا للقلب، حيث تسهم أليافه في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وفي الوقت نفسه ترفع نسبة الكوليسترول النافع (HDL). كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد على منع ترسب الدهون داخل الشرايين، ما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات القلبية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم البوتاسيوم والمغنيسيوم في تنظيم ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه.

رابعًا: تعزيز صحة الكلى والمسالك البولية

من المعروف أن مشروب الشعير يعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على تنظيف الكلى وطرد السموم والأملاح الزائدة من الجسم. ويُستخدم مغلي الشعير في بعض الثقافات كعلاج مساعد لحصوات الكلى أو التهابات المسالك البولية، حيث يسهم في تفتيت الحصوات الصغيرة ويقلل من فرص تكونها مجددًا.

مشروب الشعير

خامسًا: تحسين عملية الهضم

الألياف الغذائية الوفيرة في الشعير تجعل منه علاجًا فعالًا لمشكلات الجهاز الهضمي. فهو يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما يقلل من عسر الهضم ويعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحافظ على صحة القولون ويقلل من فرص الإصابة بسرطانه. ويُعتبر شرب الشعير خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في تعزيز صحة جهازهم الهضمي بطرق طبيعية.

سادسًا: تقوية المناعة

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات، يُعد الشعير مشروبًا يعزز مناعة الجسم. إذ يقوي دفاعات الجسم الطبيعية ضد العدوى الفيروسية والبكتيرية. كما أن وجود معدن الزنك بكميات جيدة في الشعير يساعد على تسريع التئام الجروح وتحسين الاستجابة المناعية.

سابعًا: المساهمة في إنقاص الوزن

يُعتبر الشعير من الحبوب المفيدة للراغبين في إنقاص الوزن. فالألياف القابلة للذوبان التي يحتوي عليها تمنح الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من تناول الطعام الزائد على مدار اليوم. كما يساعد شرب الشعير على تحسين التمثيل الغذائي للدهون، وبالتالي تقليل تراكمها في الجسم.

ثامنًا: ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف

مشروب الشعير غني بالسوائل والمعادن، وهو ما يجعله مشروبًا منعشًا يساعد على تعويض السوائل المفقودة في فصل الصيف أو بعد المجهود البدني. لذلك، يُعتبر من الخيارات الصحية للوقاية من الجفاف خاصة في الأجواء الحارة.

تاسعًا: دعم صحة العظام والأسنان

يحتوي الشعير على الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم، وهي معادن أساسية لصحة العظام والأسنان. ويساعد إدراجه في النظام الغذائي على تقوية العظام والوقاية من هشاشتها مع التقدم في العمر.

عاشرًا: فوائد للبشرة والشعر

لا تقتصر فوائد شرب الشعير على الصحة الداخلية فقط، بل تمتد لتشمل المظهر الخارجي. فالمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد على تحسين نضارة البشرة وتأخير ظهور التجاعيد.

كما تدعم صحة الشعر وتمنع تساقطه بفضل احتوائه على الحديد والزنك وفيتامينات B.

فوائد شرب الشعير

طرق تناول مشروب الشعير

يمكن تحضير مشروب الشعير بعدة طرق، أبرزها غلي حبوب الشعير الكاملة في الماء ثم شرب السائل الناتج، أو تناوله باردًا مع إضافة بضع قطرات من الليمون والعسل لتحسين المذاق.

كما يمكن استخدام مسحوق الشعير الجاهز الذي يباع في الأسواق. ويُنصح بالاعتدال في تناوله بمعدل كوب إلى كوبين يوميًا.

ملاحظات وتحذيرات

رغم فوائده المتعددة، إلا أن الإفراط في شرب الشعير قد يسبب مشكلات مثل الانتفاخ أو الغازات بسبب كثرة الألياف.

كما يُنصح مرضى الكُلى الذين يعانون من ضعف شديد باستشارة الطبيب قبل تناوله، لكونه مدرًا للبول.

كذلك، قد يسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص المصابين بحساسية الجلوتين.

